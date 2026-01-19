Πορτοσάλτε για Παναθηναϊκό: «Από τη μία χαίρομαι για την ΑΕΚ, από την άλλη έχουμε έναν ιδιοκτήτη που δίνει, δίνει, δίνει»
Οι Άρης Πορτοσάλτε, Δημήτρης Οικονόμου, Άκης Παυλόπουλος και Χάρης Ιωάννου αναφέρθηκαν στον ΣΚΑΪ στην βαριά ήττα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με την ΑΕΚ

Το αθηναϊκό ντέρμπι και την βαριά ήττα του Παναθηναϊκού από την ΑΕΚ σχολίασαν οι συντελεστές της εκπομπής «Σήμερα» του ΣΚΑΪ. «Να πούμε και συγχαρητήρια στην ομάδα σου φίλε», είπε ο Δημήτρης Οικονόμου στον Άρη Πορτοσάλτε.

«Με κατεβασμένα χέρια... Τι γίνεται; Τι κάνουμε εδώ; Εμείς στηρίζουμε Παναθηναϊκό εδώ. Εγώ ήμουν με τον Παναθηναϊκό σε αυτό το ματς να ξέρεις...», συνέχισε ο παρουσιαστής του ΣΚΑΪ.

