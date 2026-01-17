Διευθυντής σχολείου δίνει μπόνους 50 ευρώ σε δασκάλους για να ταξιδέψουν στις οικογένειές τους
Διευθυντής σχολείου στην Ιταλία προσφέρει μπόνους 50 ευρώ στο προσωπικό για να καλύψει τα αυξημένα έξοδα ταξιδιού και να επανενωθούν με τις οικογένειές τους

Μια κίνηση με έντονο κοινωνικό και ανθρώπινο αποτύπωμα έκανε διευθυντής σχολείου στη βόρεια Ιταλία, προσφέροντας οικονομική ενίσχυση στο προσωπικό, προκειμένου να μπορέσουν να ταξιδέψουν και να βρεθούν κοντά στις οικογένειές τους. Ο Maurizio Primo Carandini, διευθυντής του Ινστιτούτου Paolo e Rita Borsellino στη Βαλέντσα, στην επαρχία της Αλεσσάντρια, αποφάσισε να χορηγήσει μπόνους ύψους 50 ευρώ σε εργαζόμενους που μετακινούνται από τη νότια Ιταλία, ως «απάντηση» στο αυξημένο κόστος των μεταφορών.

Η πρωτοβουλία έγινε γνωστή όταν μέλος του προσωπικού, ο Francesco Sanfilippo, δημοσίευσε ευχαριστήρια επιστολή, αποκαλύπτοντας ότι η επιπλέον πληρωμή τον βοήθησε να καλύψει μέρος των αυξημένων εξόδων μετακίνησης. Όπως ανέφερε στο εκπαιδευτικό πρακτορείο OrizzonteScuola, τα εισιτήρια για τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν αυξηθεί αισθητά, καθιστώντας δύσκολες τις συχνές μετακινήσεις.

