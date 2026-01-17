Διευθυντής σχολείου δίνει μπόνους 50 ευρώ σε δασκάλους για να ταξιδέψουν στις οικογένειές τους

Διευθυντής σχολείου στην Ιταλία προσφέρει μπόνους 50 ευρώ στο προσωπικό για να καλύψει τα αυξημένα έξοδα ταξιδιού και να επανενωθούν με τις οικογένειές τους