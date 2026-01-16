Μεσιτικό γραφείο πουλάει αποκλειστικά στοιχειωμένα σπίτια
Αν ψάχνεις σπίτι με παρελθόν, μυστήριο και ίσως έναν… μόνιμο αόρατο συγκάτοικο, υπάρχουν πλέον οι κατάλληλοι για να στο βρουν
Την ώρα που η αγορά ακινήτων ψάχνει το επόμενο big thing, ένα απρόσμενο trend φαίνεται να κερδίζει έδαφος, τα σπίτια με… μεταφυσικό παρελθόν. Από επενδυτές που αναζητούν κάτι διαφορετικό μέχρι λάτρεις του μυστηρίου και του horror, τα «στοιχειωμένα» σπίτια αρχίζουν να αντιμετωπίζονται όχι ως μειονέκτημα, αλλά ως selling point.
Κάπως έτσι ένα μεσιτικό γραφείο στην Ιταλία αποφάσισε να ασχοληθεί αποκλειστικά με την πώληση κατοικιών που οι τοίχοι τους έχουν «δει» τα πάντα, από οικογενειακά δράματα, μυστικά, ίντριγκες, πολέμους, κρυψώνες, μέχρι και τραγωδίες. Το μεσιτικό γραφείο Ghost-House, λοιπόν, βρίσκεται στη Μπολόνια, μία από τις αρχαιότερες πόλεις της Ιταλίας. Όπως είχε εξηγήσει σε παλαιότερη συνέντευξή της η ιδρύτρια Fiorenza Renda, στόχος είναι να φέρει σε επαφή τους πελάτες «με κατοικίες που αφηγούνται μυστικά και αινίγματα, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στην αγορά ακινήτων». Με λίγα λόγια, δεν αγοράζεις απλώς σπίτι, αγοράζεις ολόκληρη την αφήγηση.
