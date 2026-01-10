Παραιτήθηκε στα 41 του, μετακόμισε στην Πορτογαλία και «γλίτωσε» 4.200 ευρώ τον μήνα
Αμερικανός δικηγόρος παραιτήθηκε απ' τη δουλειά του και μετακόμισε στην Πορτογαλία, παίρνοντας πρόωρη σύνταξη στα 41 του, ενώ το εισόδημά του πλέον προέρχεται αποκλειστικά από επενδύσεις
Αυτή είναι η ιστορία του Alex Trias, ενός Αμερικανού που το 2011 αποφάσισε να εγκαταλείψει τη δουλειά του ως δικηγόρος στις ΗΠΑ. Όπως έχει περιγράψει στο CNBC, εργαζόταν επί δεκαετίες και έχοντας συγκεντρώσει εξαψήφιες αποταμιεύσεις στον τραπεζικό του λογαριασμό, παραιτήθηκε και έφυγε από τη χώρα.
Γιατί επέλεξε την Πορτογαλία ως χώρα «πρόωρης σύνταξης»
Ο Trias μετακόμισε στην Πορτογαλία, την οποία χαρακτηρίζει ως τη χώρα «που προσελκύει περισσότερο από κάθε άλλη τους Αμερικανούς που θέλουν να μετακομίσουν». Εκεί περνά τον ελεύθερο χρόνο του απολαμβάνοντας την τοπική κουζίνα με νέους φίλους και περπατώντας σε παραθαλάσσια μονοπάτια γεμάτα αγριολούλουδα. Μία ζωή ονειρική θα την χαρακτήριζε κάποιος.
