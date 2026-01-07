Οι αεροπορικές που πετούν πάντα στην ώρα τους: Οι 10 πιο συνεπείς εταιρείες στον κόσμο
Οι αεροπορικές που πετούν πάντα στην ώρα τους: Οι 10 πιο συνεπείς εταιρείες στον κόσμο

Η Aeromexico αναδείχθηκε η πιο συνεπής αεροπορική παγκοσμίως για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με τη λίστα των κορυφαίων να περιλαμβάνει τρεις ευρωπαϊκές εταιρείες

Η Aeromexico κατέκτησε την πρώτη θέση στη διεθνή κατάταξη συνέπειας πτήσεων για το 2025, καταγράφοντας ποσοστό έγκαιρης άφιξης 90,02%. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που η μεξικανική αεροπορική λαμβάνει το κορυφαίο βραβείο της Cirium, κάτι που έχει συμβεί μόνο μία ακόμη φορά από το 2009, όταν ξεκίνησε η έρευνα.

Η εταιρεία πραγματοποιεί σχεδόν 189.000 πτήσεις ετησίως σε 23 χώρες, διατηρώντας υψηλά επίπεδα επιχειρησιακής αξιοπιστίας.

