Οι αεροπορικές που πετούν πάντα στην ώρα τους: Οι 10 πιο συνεπείς εταιρείες στον κόσμο
Η Aeromexico αναδείχθηκε η πιο συνεπής αεροπορική παγκοσμίως για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, με τη λίστα των κορυφαίων να περιλαμβάνει τρεις ευρωπαϊκές εταιρείες
Η Aeromexico κατέκτησε την πρώτη θέση στη διεθνή κατάταξη συνέπειας πτήσεων για το 2025, καταγράφοντας ποσοστό έγκαιρης άφιξης 90,02%. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που η μεξικανική αεροπορική λαμβάνει το κορυφαίο βραβείο της Cirium, κάτι που έχει συμβεί μόνο μία ακόμη φορά από το 2009, όταν ξεκίνησε η έρευνα.
Η εταιρεία πραγματοποιεί σχεδόν 189.000 πτήσεις ετησίως σε 23 χώρες, διατηρώντας υψηλά επίπεδα επιχειρησιακής αξιοπιστίας.
