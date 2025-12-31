Πού χρησιμεύουν τα μικρά τρίγωνα πάνω από τα παράθυρα στα αεροπλάνα
Περνούν απαρατήρητα από τους περισσότερους επιβάτες, όμως παίζουν σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια και τη λειτουργία της πτήσης
Όσοι ταξιδεύουν συχνά με αεροπλάνο ίσως έχουν προσέξει μικρά τρίγωνα, συνήθως μαύρα ή κόκκινα, τοποθετημένα πάνω από ορισμένα παράθυρα της καμπίνας. Για τους περισσότερους μοιάζουν με ένα αδιάφορο σημάδι, χωρίς προφανή χρησιμότητα. Στην πραγματικότητα όμως, πρόκειται για μια λεπτομέρεια με ξεκάθαρο πρακτικό σκοπό.
Τα τρίγωνα αυτά δεν υπάρχουν σε όλα τα παράθυρα ούτε σε όλα τα αεροσκάφη. Τοποθετούνται επιλεκτικά τόσο σε Airbus όσο και σε Boeing και υποδεικνύουν συγκεκριμένες θέσεις μέσα στην καμπίνα που προσφέρουν την καλύτερη δυνατή οπτική προς κρίσιμα εξωτερικά σημεία του αεροπλάνου, κυρίως τα φτερά και τους κινητήρες.
