Πού χρησιμεύουν τα μικρά τρίγωνα πάνω από τα παράθυρα στα αεροπλάνα
BEST OF NETWORK

Πού χρησιμεύουν τα μικρά τρίγωνα πάνω από τα παράθυρα στα αεροπλάνα

Περνούν απαρατήρητα από τους περισσότερους επιβάτες, όμως παίζουν σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια και τη λειτουργία της πτήσης

Πού χρησιμεύουν τα μικρά τρίγωνα πάνω από τα παράθυρα στα αεροπλάνα
Όσοι ταξιδεύουν συχνά με αεροπλάνο ίσως έχουν προσέξει μικρά τρίγωνα, συνήθως μαύρα ή κόκκινα, τοποθετημένα πάνω από ορισμένα παράθυρα της καμπίνας. Για τους περισσότερους μοιάζουν με ένα αδιάφορο σημάδι, χωρίς προφανή χρησιμότητα. Στην πραγματικότητα όμως, πρόκειται για μια λεπτομέρεια με ξεκάθαρο πρακτικό σκοπό.

Τα τρίγωνα αυτά δεν υπάρχουν σε όλα τα παράθυρα ούτε σε όλα τα αεροσκάφη. Τοποθετούνται επιλεκτικά τόσο σε Airbus όσο και σε Boeing και υποδεικνύουν συγκεκριμένες θέσεις μέσα στην καμπίνα που προσφέρουν την καλύτερη δυνατή οπτική προς κρίσιμα εξωτερικά σημεία του αεροπλάνου, κυρίως τα φτερά και τους κινητήρες.

Διαβάστε περισσότερα:  https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης