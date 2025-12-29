Δεκάδες δέματα με Χριστουγεννιάτικα δώρα βρέθηκαν πεταμένα σε δάσος
BEST OF NETWORK

Δεκάδες δέματα με Χριστουγεννιάτικα δώρα βρέθηκαν πεταμένα σε δάσος

Δεκάδες παραγγελίες βρέθηκαν κατεστραμμένες σε δάσος στο Άιλινγκεν της Γερμανίας λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Η αστυνομία ερευνά το περιστατικό

Δεκάδες δέματα με Χριστουγεννιάτικα δώρα βρέθηκαν πεταμένα σε δάσος
Λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, η τοπική αστυνομία στο Άιλινγκεν της Γερμανίας ανακάλυψε δεκάδες χαμένα δέματα πεταμένα σε ένα δάσος, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους, αλλά πολύ περισσότερο σε εκείνους που είχαν κάνει την παραγγελία. Τα δέματα, πολλά από τα οποία ήταν ανοιχτά ή κατεστραμμένα, προορίζονταν για παραλήπτες τόσο στο Άιλινγκεν όσο και στο κοντινό Μέερσμπουργκ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αρχές επικεντρώνουν τις έρευνες στον οδηγό παράδοσης που ήταν υπεύθυνος για τις αποστολές. Οποιοσδήποτε είχε δει ύποπτη δραστηριότητα είχε κληθεί να επικοινωνήσει με τις Αρχές. Το περιστατικό εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια και την αξιοπιστία των υπηρεσιών ταχυμεταφορών, ειδικά σε περίοδο υψηλής ζήτησης, όπως τα Χριστούγεννα.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης