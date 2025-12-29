Δεκάδες δέματα με Χριστουγεννιάτικα δώρα βρέθηκαν πεταμένα σε δάσος
Δεκάδες δέματα με Χριστουγεννιάτικα δώρα βρέθηκαν πεταμένα σε δάσος
Δεκάδες παραγγελίες βρέθηκαν κατεστραμμένες σε δάσος στο Άιλινγκεν της Γερμανίας λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Η αστυνομία ερευνά το περιστατικό
Λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα, η τοπική αστυνομία στο Άιλινγκεν της Γερμανίας ανακάλυψε δεκάδες χαμένα δέματα πεταμένα σε ένα δάσος, προκαλώντας ανησυχία σε κατοίκους, αλλά πολύ περισσότερο σε εκείνους που είχαν κάνει την παραγγελία. Τα δέματα, πολλά από τα οποία ήταν ανοιχτά ή κατεστραμμένα, προορίζονταν για παραλήπτες τόσο στο Άιλινγκεν όσο και στο κοντινό Μέερσμπουργκ.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αρχές επικεντρώνουν τις έρευνες στον οδηγό παράδοσης που ήταν υπεύθυνος για τις αποστολές. Οποιοσδήποτε είχε δει ύποπτη δραστηριότητα είχε κληθεί να επικοινωνήσει με τις Αρχές. Το περιστατικό εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια και την αξιοπιστία των υπηρεσιών ταχυμεταφορών, ειδικά σε περίοδο υψηλής ζήτησης, όπως τα Χριστούγεννα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αρχές επικεντρώνουν τις έρευνες στον οδηγό παράδοσης που ήταν υπεύθυνος για τις αποστολές. Οποιοσδήποτε είχε δει ύποπτη δραστηριότητα είχε κληθεί να επικοινωνήσει με τις Αρχές. Το περιστατικό εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια και την αξιοπιστία των υπηρεσιών ταχυμεταφορών, ειδικά σε περίοδο υψηλής ζήτησης, όπως τα Χριστούγεννα.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα