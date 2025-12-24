Η Κίνα δοκιμάζει το νέο της stealth drone: Φτάνει τα 925 χλμ./ώρα!
Η Κίνα δοκιμάζει το νέο της stealth drone: Φτάνει τα 925 χλμ./ώρα!
Το CH-7 πραγματοποίησε την πρώτη επιτυχημένη πτήση, επιβεβαιώνοντας ότι το Πεκίνο επενδύει σε drones υψηλού ύψους, μεγάλης αυτονομίας και χαμηλής παρατηρησιμότητας
Η Κίνα έκανε ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα στην ανάπτυξη προηγμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την πρώτη δοκιμαστική πτήση του CH-7. Πρόκειται για ένα stealth drone υψηλής ταχύτητας, ικανό να φτάσει τα 925 χιλιόμετρα την ώρα, το οποίο θεωρείται από τα πιο φιλόδοξα προγράμματα εναέριας αναγνώρισης της χώρας.
Σύμφωνα με κινεζικά κρατικά ΜΜΕ, η πτήση πραγματοποιήθηκε σε αεροδρόμιο στα βορειοδυτικά της χώρας και είχε ως βασικό στόχο την επιβεβαίωση του αεροδυναμικού σχεδιασμού και της λειτουργίας των συστημάτων ελέγχου. Τα αποτελέσματα κρίθηκαν απολύτως επιτυχή, ανοίγοντας τον δρόμο για τις επόμενες φάσεις δοκιμών.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Σύμφωνα με κινεζικά κρατικά ΜΜΕ, η πτήση πραγματοποιήθηκε σε αεροδρόμιο στα βορειοδυτικά της χώρας και είχε ως βασικό στόχο την επιβεβαίωση του αεροδυναμικού σχεδιασμού και της λειτουργίας των συστημάτων ελέγχου. Τα αποτελέσματα κρίθηκαν απολύτως επιτυχή, ανοίγοντας τον δρόμο για τις επόμενες φάσεις δοκιμών.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα