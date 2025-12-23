Το λάθος που κάνουμε το πρωί στο σπίτι και αυξάνει τον λογαριασμό ρεύματος
Το λάθος που κάνουμε το πρωί στο σπίτι και αυξάνει τον λογαριασμό ρεύματος

Ο καθημερινός αερισμός είναι απαραίτητος, όμως αν γίνεται τη λάθος ώρα μπορεί να αυξήσει σημαντικά την κατανάλωση ρεύματος, προειδοποιεί ειδικός στην ενέργεια

Το λάθος που κάνουμε το πρωί στο σπίτι και αυξάνει τον λογαριασμό ρεύματος
Ένα συνηθισμένο λάθος που κάνουν πολλοί στα σπίτια τους τις πρωινές ώρες μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και, κατ’ επέκταση, σε υψηλότερους λογαριασμούς ρεύματος, προειδοποιεί ειδικός στον τομέα της ενέργειας.

Ο καθημερινός αερισμός του σπιτιού θεωρείται απαραίτητος ακόμη και τον χειμώνα, καθώς συμβάλλει στην ανανέωση του αέρα, στη μείωση της υγρασίας και στον περιορισμό της μετάδοσης ασθενειών σε κλειστούς χώρους. Όταν ένα δωμάτιο φιλοξενεί αρκετά άτομα χωρίς επαρκή ανανέωση αέρα, η ποιότητα του περιβάλλοντος μπορεί να επιδεινωθεί σημαντικά.

