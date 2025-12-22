Νέα ανακάλυψη στις πυραμίδες της Αιγύπτου: Βρέθηκε μυστική είσοδος στη Γκίζα
Νέα ανακάλυψη στις πυραμίδες της Αιγύπτου: Βρέθηκε μυστική είσοδος στη Γκίζα

Οι επιστήμονες ενδέχεται να έχουν βρει μια μυστική είσοδο στις Πυραμίδες της Γκίζας, αφού έπεσαν πάνω σε ένα «μυστηριώδες κενό»

Νέα ανακάλυψη στις πυραμίδες της Αιγύπτου: Βρέθηκε μυστική είσοδος στη Γκίζα
Χιλιάδες χρόνια μετά την κατασκευή των Πυραμίδων της Γκίζας, οι ερευνητές συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να ανακαλύπτουν νέα πράγματα γι’ αυτές. Μια πρόσφατη μελέτη επικεντρώθηκε στην Πυραμίδα του Μυκερίνου (η μικρότερη από τις τρεις πυραμίδες της Γκίζας), με ύψος περίπου 60 μέτρα, η οποία πιστεύεται ότι κατασκευάστηκε γύρω στο 2510 π.Χ.

Το ιστορικό αυτό αρχιτεκτονικό μνημείο θεωρείται ότι είναι ο τάφος του βασιλιά Μυκερίνου της Δ΄ Δυναστείας, και ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Καΐρου στην Αίγυπτο και το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Μονάχου (TUM) στη Γερμανία πιστεύουν ότι ανακάλυψαν μια κρυφή είσοδο.

