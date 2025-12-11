Αποθέωση για ελληνική παραλία: Μπήκε στη λίστα με τις «20 πιο παραδεισένιες του πλανήτη»
Το Travel + Leisure επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά ότι η Ελλάδα έχει παραλίες παγκόσμιας κλάσης.
Μπορεί να μετράμε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα και να πληκτρολογούμε αυτό το κείμενο έχοντας άχνη στα μάγουλα από τους κουραμπιέδες που κυκλοφορούν στο γραφείο, αλλά το συγκεκριμένο «καλοκαιρινό» θέμα, ΔΕΝ μπορούσαμε να το αγνοήσουμε. Πριν από λίγες ημέρες δημοσιεύτηκε, άλλωστε, και οι καλοκαιρινές αποδράσεις βρίσκονται 365 μέρες στο μυαλό μας...
Το Ναυάγιο της Ζακύνθου, λοιπόν, βρέθηκε ανάμεσα στις ομορφότερες παραλίες του κόσμου, σύμφωνα με το Travel + Leisure, το οποίο παρουσιάζει τη λίστα με τις 20 πιο «παραδεισένιες» ακτές του πλανήτη. Η έρευνα βασίστηκε σε 180 διεθνώς αναγνωρισμένες παραλίες και στις κριτικές που κατέθεσαν ταξιδιώτες σε γνωστές πλατφόρμες, δίνοντας έμφαση στο φιλτράρισμά τους στην λέξη-κλειδί «παράδεισος».
