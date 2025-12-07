Ολυμπιακός: Τι έκανε η πρωτοπόρος του «σαμπιονά» στο Καραϊσκάκη;
Το μεταγραφικό ενδιαφέρον δεν σταματάει ποτέ στον Ολυμπιακό ούτε στο πάρε, ούτε στο δώσε
Οι «ερυθρόλευκοι» είναι ένα κλαμπ που έχει έντονη δραστηριότητα στην αγορά και είναι πολύ ενεργό κοιτάζοντας ποδοσφαιριστές όλη τη σεζόν. Βέβαια είναι ένα κλαμπ που έχει και ένα ρόστερ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και με παίκτες που τους παρακολουθούν αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες.
Στο «Γ. Καραϊσκάκης» δεν λείπουν σε αρκετά παιχνίδια οι υψηλές παρουσίες ευρωπαϊκών κλαμπ που τσεκάρουν ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού. Είναι μία διαδικασία που γίνεται κατά τη διάρκεια όλης της σεζόν και οι «ερυθρόλευκοι» που είναι μέρος του παιχνιδιού δεν θα μπορούσαν να είναι εκτός.
Έτσι και στον αγώνα με τον ΟΦΗ στα επίσημα του φαληρικού γηπέδου βρέθηκε εκπρόπωπος της Λανς, της πρωτοπόρου του γαλλικού πρωταθλήματος, μία ομάδα που έχει ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια.
