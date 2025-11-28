Η εκδίκηση μετά την απόλυση που κόστισε 740.000€ στην εταιρεία
Μετά την απόλυσή του, ένας 35χρονος χάκαρε το δίκτυο της εταιρείας του, προκαλώντας ζημιές άνω των 744.000€. Τώρα κινδυνεύει με έως και 10 χρόνια φυλάκιση
Ένας 35χρονος από το Οχάιο, ο Μάξγουελ Σουτζ, βρίσκεται αντιμέτωπος με βαριές ποινές αφού, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, προκάλεσε ζημιά εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ στην πρώην εταιρεία του ως πράξη εκδίκησης για την απόλυσή του.
Ο Σουτζ εργαζόταν στο τμήμα πληροφορικής εταιρείας στο Χιούστον του Τέξας μέχρι τον Μάιο του 2021, όταν η συνεργασία τους τερματίστηκε. Αντί να αναζητήσει νέα εργασία ή να κάνει ένα διάλειμμα, όπως συνήθως γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, φέρεται πως κατάστρωσε ένα σχέδιο δολιοφθοράς.
