Η μικρή πόλη που «γεννήθηκε» το δολάριο και δεν δέχεται... δολάρια (vid)

Πολύ πριν το αμερικανικό δολάριο γίνει το ισχυρότερο νόμισμα του κόσμου, οι ρίζες του ξεκινούν από μια ταπεινή πόλη της Βοημίας, όπου κόπηκε ο πρόγονός του, το τάλερ