Η μικρή πόλη που «γεννήθηκε» το δολάριο και δεν δέχεται... δολάρια (vid)

Πολύ πριν το αμερικανικό δολάριο γίνει το ισχυρότερο νόμισμα του κόσμου, οι ρίζες του ξεκινούν από μια ταπεινή πόλη της Βοημίας, όπου κόπηκε ο πρόγονός του, το τάλερ

Πριν γίνει το παγκόσμιο νόμισμα-σύμβολο ισχύος, το δολάριο είχε μια απροσδόκητη αφετηρία: τη μικρή βοημική πόλη Γιάχιμοβ. Σήμερα αριθμεί μόλις 2.300 κατοίκους, δεν έχει ούτε τράπεζες και… ούτε καν δέχεται δολάρια, παρότι αποτελεί την κοιτίδα τους.

Ακόμη και οι ντόπιοι αγνοούν τη βαρύτητα της πόλης τους. Καμία πινακίδα, κανένα μνημείο δεν υπενθυμίζει ότι εδώ γεννήθηκε το νόμισμα που κυριαρχεί στον πλανήτη. Ο ξεναγός Γιαν Φραντσοβίτς στο Μουσείο του Βασιλικού Νομισματοκοπείου το λέει χαριτολογώντας: «Δολάρια δεν δεχόμαστε, μόνο κορόνες, ευρώ ή καμιά φορά ρούβλια».


