Πώς ήταν πραγματικά ο Διάβολος στη Βίβλο και γιατί δεν έμοιαζε καθόλου με αυτόν που ξέρουμε σήμερα
Ο Διάβολος, όπως τον ξέρουμε στη Δύση – κόκκινος, με κέρατα και τρίαινα – δεν έχει σχεδόν καμία σχέση με τον βιβλικό Σατανά
Σύμφωνα με τη χριστιανική παράδοση, ο Διάβολος ταυτίζεται με τον Λούσιφερ, έναν αρχάγγελο που τιμωρήθηκε επειδή επαναστάτησε εναντίον του Θεού. Εκδιώχθηκε από τον ουρανό και έγινε ο άρχοντας της κόλασης, αφοσιωμένος στο να παραπλανά και να διαφθείρει τους ανθρώπους.
Παρότι αυτή η αφήγηση έχει γίνει παγκοσμίως γνωστή, οι βιβλικές περιγραφές είναι λίγες και απέχουν πολύ από τη σύγχρονη εικόνα του Διάβολου.
