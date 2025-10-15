Τον ξεσκέπασαν μετά από 80 χρόνια: «Αποκαλύφθηκε» ο δήμιος των Ναζί από την ανατριχιαστική φωτογραφία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου
Τον ξεσκέπασαν μετά από 80 χρόνια: «Αποκαλύφθηκε» ο δήμιος των Ναζί από την ανατριχιαστική φωτογραφία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου
Ένας από τους πιο εμβληματικούς δήμιους του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ταυτοποιήθηκε μετά από οκτώ δεκαετίες, χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη
Ο ναζί με το πιστόλι στη διάσημη φωτογραφία «Ο Τελευταίος Εβραίος της Βίννιτσα» αποδείχθηκε πως ήταν ο αξιωματικός των SS Γιάκομπους Όννεν, 33 ετών τότε, σύμφωνα με έρευνα του ιστορικού Γιούργκεν Ματάους.
Η συγκλονιστική εικόνα, που δείχνει έναν Γερμανό στρατιώτη να σημαδεύει έναν γονατισμένο άνδρα δίπλα σε ομαδικό τάφο, έγινε σύμβολο της εξόντωσης των Εβραίων στην Ευρώπη. Το όνομα του θύματος δεν έχει ανακαλυφθεί ποτέ, αλλά η εικόνα, που πιστεύεται ότι τραβήχτηκε το 1941.
Πώς αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του εκτελεστή των Ναζί
Χρησιμοποιώντας συνδυασμό αρχειακού υλικού, προσωπικών μαρτυριών και αναγνώρισης προσώπου μέσω ΑΙ, ο Ματάους αποκάλυψε την ταυτότητα του εκτελεστή — ενός πρώην καθηγητή ξένων γλωσσών που εντάχθηκε στις SS το 1932 και συμμετείχε στις μαζικές δολοφονίες στο Ανατολικό Μέτωπο.
Γεννημένος το 1906, ο Όννεν προερχόταν από οικογένεια μορφωμένων ανθρώπων και είχε ενταχθεί στο Ναζιστικό Κόμμα μέχρι το 1933. Σκοτώθηκε στις 12 Αυγούστου 1943, ενώ βρισκόταν σε μάχη στην περιοχή Ζιτόμιρ, στη σημερινή Ουκρανία.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Η συγκλονιστική εικόνα, που δείχνει έναν Γερμανό στρατιώτη να σημαδεύει έναν γονατισμένο άνδρα δίπλα σε ομαδικό τάφο, έγινε σύμβολο της εξόντωσης των Εβραίων στην Ευρώπη. Το όνομα του θύματος δεν έχει ανακαλυφθεί ποτέ, αλλά η εικόνα, που πιστεύεται ότι τραβήχτηκε το 1941.
Πώς αποκαλύφθηκε η ταυτότητα του εκτελεστή των Ναζί
Χρησιμοποιώντας συνδυασμό αρχειακού υλικού, προσωπικών μαρτυριών και αναγνώρισης προσώπου μέσω ΑΙ, ο Ματάους αποκάλυψε την ταυτότητα του εκτελεστή — ενός πρώην καθηγητή ξένων γλωσσών που εντάχθηκε στις SS το 1932 και συμμετείχε στις μαζικές δολοφονίες στο Ανατολικό Μέτωπο.
Γεννημένος το 1906, ο Όννεν προερχόταν από οικογένεια μορφωμένων ανθρώπων και είχε ενταχθεί στο Ναζιστικό Κόμμα μέχρι το 1933. Σκοτώθηκε στις 12 Αυγούστου 1943, ενώ βρισκόταν σε μάχη στην περιοχή Ζιτόμιρ, στη σημερινή Ουκρανία.
Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα