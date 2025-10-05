Οι πολιτείες των «χρυσοθήρων»: Οι πέντε περιοχές που το χρήμα υπερτερεί της αγάπης
Οι πολιτείες των «χρυσοθήρων»: Οι πέντε περιοχές που το χρήμα υπερτερεί της αγάπης
Έρευνα στις ΗΠΑ αποκαλύπτει τις πέντε πολιτείες με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση «χρυσοθήρων». Πρωταθλήτριες αναδείχθηκαν η Φλόριντα και η Νεβάδα, όπου το φλερτ συνδέεται στενά με την πολυτέλεια και το χρήμα
Αν βγαίνεις ραντεβού στη Φλόριντα ή τη Νεβάδα, ίσως χρειαστεί να κρατάς... γερά το πορτοφόλι σου. Νέα μελέτη έδειξε ότι στις δύο αυτές πολιτείες είναι πιο πιθανό να γνωρίσεις κάποιον που ενδιαφέρεται περισσότερο για τα οικονομικά σου παρά για την καρδιά σου.
Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από την εφαρμογή συμβουλευτικής διαζυγίων SplitUp, κατέταξε τη Φλόριντα και τη Νεβάδα στην κορυφή του λεγόμενου «Δείκτη Χρυσοθήρων», με βαθμολογία 8,24 στα 10. Στη συνέχεια ακολουθούν το Τέξας (8,23), η Καλιφόρνια (8,07) και η Νέα Υόρκη (8,04), συμπληρώνοντας την πεντάδα των πολιτειών όπου ο έρωτας και ο πλούτος φαίνεται να συμβαδίζουν.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από την εφαρμογή συμβουλευτικής διαζυγίων SplitUp, κατέταξε τη Φλόριντα και τη Νεβάδα στην κορυφή του λεγόμενου «Δείκτη Χρυσοθήρων», με βαθμολογία 8,24 στα 10. Στη συνέχεια ακολουθούν το Τέξας (8,23), η Καλιφόρνια (8,07) και η Νέα Υόρκη (8,04), συμπληρώνοντας την πεντάδα των πολιτειών όπου ο έρωτας και ο πλούτος φαίνεται να συμβαδίζουν.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα