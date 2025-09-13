Οι πραγματικοί Galacticos έρχονται στο Gazzetta!
Οι πραγματικοί Galacticos έρχονται στο Gazzetta!
Από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου το Gazzetta παίζει μεγάλη μπάλα! Καθημερινά, από τις 14:00 έως τις 16:00, οι Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου, Γιώργος Τσακίρης, Σταύρος Σουντουλίδης και Βασίλης Βλαχόπουλος υπό τις οδηγίες του Κώστα Ψάρρα, μπαίνουν στο γήπεδο του Gazzetta και τα... ωραία τώρα αρχίζουν!
Οι κορυφαίοι ρεπόρτερ στο κορυφαίο μέσο. Ή αλλιώς, οι Galacticos της αθλητικής δημοσιογραφίας στο Gazzetta που θυμίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης των ’00s. Με μία μόνο διαφορά…
Εμείς δεν χρειάστηκε να τους πάρουμε μεταγραφή, όπως έκανε ο Φλορεντίνο Περέθ, απλώς τους δώσαμε ένα καινούριο γήπεδο για να ξεδιπλώσουν το πλούσιο ταλέντο τους.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Εμείς δεν χρειάστηκε να τους πάρουμε μεταγραφή, όπως έκανε ο Φλορεντίνο Περέθ, απλώς τους δώσαμε ένα καινούριο γήπεδο για να ξεδιπλώσουν το πλούσιο ταλέντο τους.
Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα