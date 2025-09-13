Οι πραγματικοί Galacticos έρχονται στο Gazzetta!
BEST OF NETWORK

Οι πραγματικοί Galacticos έρχονται στο Gazzetta!

Από τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου το Gazzetta παίζει μεγάλη μπάλα! Καθημερινά, από τις 14:00 έως τις 16:00, οι Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου, Γιώργος Τσακίρης, Σταύρος Σουντουλίδης και Βασίλης Βλαχόπουλος υπό τις οδηγίες του Κώστα Ψάρρα, μπαίνουν στο γήπεδο του Gazzetta και τα... ωραία τώρα αρχίζουν!

Οι πραγματικοί Galacticos έρχονται στο Gazzetta!
Οι κορυφαίοι ρεπόρτερ στο κορυφαίο μέσο. Ή αλλιώς, οι Galacticos της αθλητικής δημοσιογραφίας στο Gazzetta που θυμίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης των ’00s. Με μία μόνο διαφορά…

Εμείς δεν χρειάστηκε να τους πάρουμε μεταγραφή, όπως έκανε ο Φλορεντίνο Περέθ, απλώς τους δώσαμε ένα καινούριο γήπεδο για να ξεδιπλώσουν το πλούσιο ταλέντο τους.

Διαβάστε περισσότερα: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης