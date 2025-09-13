Στην Κίνα για χαρτί υγείας… βλέπεις πρώτα διαφήμιση! Το νέο viral trend που προκαλεί αντιδράσεις

Στην Κίνα οι τουαλέτες έγιναν… έξυπνες! Νέα συστήματα ζητούν από τους χρήστες να δουν μια διαφήμιση ή να πληρώσουν για να πάρουν χαρτί υγείας. Το viral trend που κάνει θραύση στο διαδίκτυο