«Μη τραυματιστεί κανείς»: Πώς μια γυναίκα κερδίζει 3.000€/εβδομάδα με μόλις τρεις ημέρες εκπαίδευση
Η Κλερ κερδίζει έως και 3.000€/εβδομάδα ως χειρίστρια περονοφόρου, με μόλις τρεις ημέρες εκπαίδευσης και μεγάλη ευθύνη στο εργοτάξιο
Η Κλερ, μια Αυστραλή που αποφάσισε να αλλάξει καριέρα, κατάφερε να φτάσει σε μισθό 2.700-2.800 ευρώ την εβδομάδα, εργαζόμενη ως χειρίστρια περονοφόρου (ανυψωτικό μηχάνημα) στο Μπρίσμπεϊν. Η διαδρομή της ξεκίνησε με ένα τριήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, συνολικού κόστους περίπου 500 ευρώ, και συνδυάστηκε με αποφασιστικότητα και προηγούμενη εμπειρία στον τομέα της εξόρυξης.
Η καθημερινότητα της Κλερ είναι απαιτητική: 12ωρες βάρδιες, έξι ημέρες την εβδομάδα, ξεκινώντας από τις 6:00 π.μ. Η δουλειά της δεν περιορίζεται σε απλή μετακίνηση υλικών. «Κάθε μέρα ξεκινώ ελέγχοντας τον εξοπλισμό και βεβαιώνοντας ότι όλα είναι ασφαλή. Αν κάτι πάει στραβά, ολόκληρο το εργοτάξιο σταματά», λέει η ίδια. Η ευθύνη είναι τεράστια, καθώς η ασφάλεια όλων εξαρτάται από τις ενέργειές της.
«Έχει και τα μειονεκτήματά του. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι πρόκειται απλώς για κάτι απλό, αλλά πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Η ασφάλεια όλων εξαρτάται από εσένα. Αν κάνεις λάθος, κάποιος μπορεί να τραυματιστεί. Προτεραιότητα είναι να μην τραυματιστεί κανείς».
Παρά την υψηλή αμοιβή, η Κλερ τονίζει ότι η δουλειά έχει και μειονεκτήματα. Οι συμβάσεις είναι συχνά προσωρινές, με διάρκεια ενός έως δύο ετών, και η πίεση για ασφάλεια παραμένει συνεχής. Παρ’ όλα αυτά, η οικονομική ανταμοιβή, ειδικά σε έργα εξόρυξης ή πολιτικού μηχανικού, μπορεί να ξεπεράσει τα 3.000 ευρώ την εβδομάδα.
