Καραγκούνιας στο Exathlon: «Έχω δει σε ασπρόμαυρη τηλεόραση τον Γκάλη και τον Γιαννάκη να παίρνουν το Ευρωμπάσκετ, θα σέβεστε!»
Ο Τάκης Καραγκούνιας έκλεψε την παράσταση στο χθεσινό (3/9) επεισόδιο του Exathlon με τις ατάκες του αλλά και τις επιδόσεις του στον στίβο μάχης

Ολίγον από μπάσκετ περιελάμβανε ένα από τα χθεσινά (3/9) αγωνίσματα του Exathlon καθώς μετά από έναν απαιτητικό στίβο μάχης, οι παίκτες έπρεπε να πετύχουν τρία καλάθια στον τελικό στόχο.

Την παράσταση έκλεψε ο Τάκης Καραγκούνιας, ο οποίος κατά την διάρκεια του αγώνα του αθλητικού ριάλιτι του ΣΚΑΪ, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τον τελικό στόχο.

