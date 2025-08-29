Σταρ του OnlyFans άφησε άναυδο YouTuber όταν του αποκάλυψε πόσα χρήματα έβγαλε το 2024: «Παραλίγο να ξεπεράσω τον LeBron»
H Sophie Rain πρωταγωνίστρια του OnlyFans αποκάλυψε σε διαδικτυακή εκπομπή πόσα χρήματα έβγαλε από την πλατφόρμα το 2024 και άφησε άφησε τον παρουσιαστή
Οι χρήστες του OnlyFans είναι γνωστό ότι κερδίζουν αρκετά χρήματα από το περιεχόμενο που διαθέτουν στην δημοφιλή πλατφόρμα και αρκετοί από αυτούς καυχιούνται δημόσια τα κέρδη τους. Για παράδειγμα, η Lil Tay πριν μερικές μέρες αποκάλυψε στους ακόλουθούς της πόσα χρήματα έβγαλε σε μόλις τρεις ώρες από στην στιγμή που άνοιξε τον λογαριασμό της, όταν έκλεισε τα 18 της χρόνια.
Δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο ανέφερε: «Ένα εκατομμύριο δολάρια σε μερικές ώρες. Είμαι η νεότερη που το πετυχαίνει και το αφιερώνω σε όλους τους ενήλικες haters μου». Στη συνέχεια ανέβασε ένα screenshot, με τα κέρδη της, με το ποσό να φτάνει 1.024.298,09 δολάρια. «Καθόλου άσχημα για τρεις ώρες. Σπάσαμε το ρεκόρ του OnlyFans», πρόσθεσε.
