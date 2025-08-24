Το συγκινητικό πέρασμα των ελεφάντων: Ο τελευταίος ευχαρίστησε τους οδηγούς που σταμάτησαν για αυτούς

Αγέλη ελεφάντων διέσχισε ξαφνικά τον δρόμο μπροστά σε οδηγούς, χαρίζοντάς τους μια μοναδική εμπειρία, ενώ ένας απ' αυτούς ύψωσε την προβοσκίδα του για να τους ευχαριστήσει που περίμεναν