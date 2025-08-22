ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πυρκαγιά σε εξέλιξη στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας

Το μυστηριώδες κρανίο 286.000 ετών που εντοπίστηκε στην Ελλάδα και δεν ανήκει σε ανθρώπινο είδος
Ένα αρχαίο κρανίο που βρέθηκε στο Σπήλαιο Πετραλώνων προκαλεί νέα ερωτήματα για την ανθρώπινη εξέλιξη, καθώς δεν ταιριάζει με κανένα γνωστό είδος

Ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της παλαιοανθρωπολογίας φαίνεται να επανέρχεται στο προσκήνιο, μετά την επανεξέταση ενός κρανίου που ανακαλύφθηκε στο Σπήλαιο Πετραλώνων, στη βόρεια Ελλάδα. Παρόλο που το εύρημα είχε εντοπιστεί ήδη από το 1960, η επιστημονική κοινότητα παρέμενε διχασμένη για την ταυτότητα και την ηλικία του.

Σύμφωνα με νέα μελέτη του Ινστιτούτου Ανθρώπινης Παλαιοντολογίας της Γαλλίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο Journal of Human Evolution, το κρανίο χρονολογείται πλέον στα 286.000 χρόνια πριν. Η μέτρηση έγινε με τη μέθοδο σειράς ουρανίου (U-series), μια τεχνική ιδανική για σπηλαιολογικά περιβάλλοντα, όπως αυτό του Πετραλώνων.

