Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα της Κρήτης: Η απαγωγή που κόντεψε να προκαλέσει εμφύλιο (vid)
Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα της Κρήτης: Η απαγωγή που κόντεψε να προκαλέσει εμφύλιο (vid)
Η ερωτική ιστορία απ' τα Ανώγεια τον Αύγουστο του 1950 που λίγο έλειψε να αιματοκυλήσει την Κρήτη. Η απαγωγή της Τασούλας Πετρακογιώργη από τον Κώστα Κεφαλογιάννη έφερε χιλιάδες ενόπλους στα βουνά, την παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού και διεθνή πρωτοσέλιδα
Στην Κρήτη, όταν ένας άντρας έπαιρνε μια γυναίκα χωρίς τη συγκατάθεση του πατέρα της, δεν μιλούσαν για «απαγωγή», αλλά για «κλέψιμο». Ήταν μια παλιά πρακτική, όπου ο πατέρας είτε δεχόταν το γεγονός, είτε ξεκινούσε βεντέτα.
Έτσι έγινε και στις 20 Αυγούστου του 1950. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι οικογένειες Πετρακογιώργη και Κεφαλογιάννη βρίσκονταν στην κορυφή της κοινωνικής και πολιτικής ζωής του νησιού. Ο πρώτος ήταν εμβληματικός αρχηγός της αντίστασης, ενώ ο Κουντόκωστας Κεφαλογιάννης είχε διακριθεί στην απαγωγή του στρατηγού Κράιπε.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Έτσι έγινε και στις 20 Αυγούστου του 1950. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι οικογένειες Πετρακογιώργη και Κεφαλογιάννη βρίσκονταν στην κορυφή της κοινωνικής και πολιτικής ζωής του νησιού. Ο πρώτος ήταν εμβληματικός αρχηγός της αντίστασης, ενώ ο Κουντόκωστας Κεφαλογιάννης είχε διακριθεί στην απαγωγή του στρατηγού Κράιπε.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα