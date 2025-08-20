Ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα της Κρήτης: Η απαγωγή που κόντεψε να προκαλέσει εμφύλιο (vid)

Η ερωτική ιστορία απ' τα Ανώγεια τον Αύγουστο του 1950 που λίγο έλειψε να αιματοκυλήσει την Κρήτη. Η απαγωγή της Τασούλας Πετρακογιώργη από τον Κώστα Κεφαλογιάννη έφερε χιλιάδες ενόπλους στα βουνά, την παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού και διεθνή πρωτοσέλιδα