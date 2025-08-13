Έρχεται η «Σελήνη του αίματος» το Σεπτέμβριο: Πού και πότε θα την παρακολουθήσεις
Έρχεται η «Σελήνη του αίματος» το Σεπτέμβριο: Πού και πότε θα την παρακολουθήσεις
Η εντυπωσιακή ολική έκλειψη Σελήνης του Σεπτεμβρίου 2025 θα είναι ορατή από Ωκεανία έως Βραζιλία! Μάθε πού και πότε θα δεις το φαινόμενο της «Αιματόλου Σελήνης», πόσοι θα την απολαύσουν και γιατί είναι τόσο ξεχωριστή
Τον Σεπτέμβριο του 2025, μια εντυπωσιακή ολική έκλειψη Σελήνης θα μαγέψει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Η «Σελήνη του αίματος», όπως έχει γίνει γνωστή, θα είναι ορατή από την Ωκεανία μέχρι τη Βραζιλία, και το θέαμα θα διαρκέσει περίπου 3 ώρες και 29 λεπτά.
Ανάλογα με τη ζώνη ώρας σου, η έκλειψη θα λάβει χώρα το βράδυ μεταξύ 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2025. Οι κάτοικοι της Ασίας, της Ανατολικής Αφρικής και της Δυτικής Αυστραλίας θα απολαύσουν το πλήρες φαινόμενο, ενώ το υπόλοιπο της Αφρικής, η Ευρώπη, η Αυστραλία και η ανατολική Βραζιλία θα δουν τουλάχιστον μέρος της ολικότητας και της μερικότητας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ανάλογα με τη ζώνη ώρας σου, η έκλειψη θα λάβει χώρα το βράδυ μεταξύ 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2025. Οι κάτοικοι της Ασίας, της Ανατολικής Αφρικής και της Δυτικής Αυστραλίας θα απολαύσουν το πλήρες φαινόμενο, ενώ το υπόλοιπο της Αφρικής, η Ευρώπη, η Αυστραλία και η ανατολική Βραζιλία θα δουν τουλάχιστον μέρος της ολικότητας και της μερικότητας.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα