Έρχεται η «Σελήνη του αίματος» το Σεπτέμβριο: Πού και πότε θα την παρακολουθήσεις

Η εντυπωσιακή ολική έκλειψη Σελήνης του Σεπτεμβρίου 2025 θα είναι ορατή από Ωκεανία έως Βραζιλία! Μάθε πού και πότε θα δεις το φαινόμενο της «Αιματόλου Σελήνης», πόσοι θα την απολαύσουν και γιατί είναι τόσο ξεχωριστή