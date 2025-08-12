Petunia: O «Ασχημότερος Σκύλος του Κόσμου» για το 2025
Petunia: O «Ασχημότερος Σκύλος του Κόσμου» για το 2025
Η Petunia, ένα γαλλικό μπουλντόγκ με τραγικό παρελθόν, κέρδισε τις καρδιές των κριτών και τον τίτλο του «Ασχημότερου Σκύλου» για το 2025
Με έναν μοναδικό συνδυασμό γοητευτικής... ασχήμιας και απίστευτης ανθεκτικότητας, η Petunia -ένα άτριχο γαλλικό μπουλντόγκ- στέφθηκε με τον τίτλο «Ασχημότερος Σκύλος του Κόσμου» για το 2025, στον ετήσιο διαγωνισμό της Έκθεσης της Κομητείας Sonoma στην Καλιφόρνια.
Ο διαγωνισμός, που μετρά σχεδόν πέντε δεκαετίες ζωής, δεν επιβραβεύσει απλώς την ασυνήθιστη εμφάνιση, αλλά τιμά και τα σκυλιά με δύσκολο παρελθόν.
Η Petunia, που πέρασε τα δύο πρώτα της χρόνια περιορισμένη σε κλουβί στην αυλή ενός σπιτιού στο Λας Βέγκας, σώθηκε και υποβλήθηκε σε πολλές επεμβάσεις για να περπατήσει ξανά.
