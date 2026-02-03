Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Σύσσωμη η κοινότητα της Διερευνητικής Εγκληματολογίας, σε μια πρωτοποριακή επιστημονική Ημερίδα στο Πανεπιστήμιο Keele στην Ελλάδα

Γεώργιος Β. Ραυτογιάννης, Βαλλιστικός Πραγματογνώμονας

Η πρώτη ενότητα εστίασε στις σύγχρονες εργαστηριακές μεθόδους, με τη συμμετοχή των πλέον αρμόδιων στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας και διακεκριμένων πραγματογνώμων/τεχνικών συμβούλων. Η Δρ. Αριστέα Μεθενίτη παρουσίασε τις εφαρμογές της δικανικής γενετικής και o Γεώργιος Ραυτογιάννης ανέπτυξε τη μεθοδολογία της βαλλιστικής διερεύνησης ενώ ο Αλέξανδρος Τσεργάς παρουσίασε σύγχρονες πτυχές στη διερεύνηση της σκηνής εγκλήματος. Παράλληλα, ο Γεώργιος Γέρμανος από τη Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος ανέλυσε τα ψηφιακά ίχνη ως αδιάψευστες αποδείξεις και ο Παναγιώτης Τρυφερής τη συμβολή της δικαστικής γραφολογίας στην εγκληματολογική έρευνα.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η ενότητα που εστίασε στη σύζευξη της επιστημονικής απόδειξης με την ποινική διαδικασία και το ανθρώπινο προφίλ. Η δικηγόρος Έλλη Α. Βενεδίκτου ανέλυσε τη βαρύτητα της πραγματογνωμοσύνης στην απονομή δικαιοσύνης, ενώ ο Δρ. Αλέξανδρος Αρφαράς προσέγγισε το έγκλημα μέσα από τις κοινωνικές του αιτίες και τις ανθρώπινες ιστορίες που το πλαισιώνουν. Η θεματική ολοκληρώθηκε με την εισήγηση του Δικαστικού Ψυχολόγου Δρ. Σταύρου Θαλασσινού, ο οποίος φώτισε τις πτυχές του ψυχολογικού προφίλ των δραστών, καταδεικνύοντας πώς η Δικαστική Ψυχολογία συμβάλλει καθοριστικά στην ορθή ετυμηγορία.Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Keele στην Ελλάδα, Ομότιμος Καθηγητής Χειρουργικής Ογκολογίας, Οδυσσέας-Ιωάννης Ζώρας, και ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής, Ομότιμος Καθηγητής Ποινικού Δικαίου, Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, έθεσαν στους χαιρετισμούς τους το πλαίσιο της αποστολής του Πανεπιστημίου, τονίζοντας ότι η παρεχόμενη εκπαίδευση υπερβαίνει τα όρια της ακαδημαϊκής θεωρίας. Όπως υπογράμμισαν, το Πανεπιστήμιο Keele επιδιώκει μια οργανική σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνική πραγματικότητα, στοχεύοντας στην ουσιαστική προετοιμασία των φοιτητών για τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς εργασίας. Η ημερίδα επιβεβαίωσε στην πράξη αυτή την ποιότητα, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι τους πλέον διακεκριμένους εκπροσώπους της εγκληματολογικής κοινότητας, προσφέροντας παράλληλα πρόσβαση σε γνώση αιχμής που, ακαδημαϊκά, μέχρι πρότινος ήταν διαθέσιμη μόνο στο εξωτερικό.Τον συντονισμό των εργασιών ανέλαβαν η, Καθηγήτρια Εγκληματολογίας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού “Εγκληματολογία” και του Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας, η Αικατερίνη Συκιώτη, Δικηγόρος και τ. Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Frederich, η, Μοριακός Βιολόγος και Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη του Τμήματος Διερευνητικής Εγκληματολογίας στο Πανεπιστήμιο Keele στην Ελλάδα, ο, Ιατροδικαστής και Διδάκτωρ του ΕΚΠΑ και ο, Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Εργαστηρίων της Δ.Ε.Ε..