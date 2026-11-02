Θυμώνετε με το παραμικρό; Τι να κάνετε όταν νιώθετε ότι θα «εκραγείτε» – 4 μυστικά από τους ειδικούς
Θυμώνετε με το παραμικρό; Τι να κάνετε όταν νιώθετε ότι θα «εκραγείτε» – 4 μυστικά από τους ειδικούς
Μια μικρή αφορμή αρκεί μερικές φορές για να χάσουμε την ψυχραιμία μας. Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τον θυμό χωρίς να τον καταπιέζουμε; Οι ειδικοί προτείνουν τέσσερις πρακτικές στρατηγικές για τις στιγμές έντασης
Μια καθημερινότητα γεμάτη υποχρεώσεις και άγχος – για την ακρίβεια, τις κοινωνικοπολιτικές αντιπαραθέσεις, την περιβαλλοντική κρίση και, γενικότερα, την αβεβαιότητα που κυριαρχεί για το μέλλον. Κάπως έτσι μοιάζει η ζωή μας, γι’ αυτό και δεν είναι καθόλου περίεργο ότι η ψυχραιμία μας δοκιμάζεται τακτικά. Μερικές φορές, αρκεί μια μικρή αφορμή για να ξεσπάσουμε, ακόμη κι αν η πραγματική αιτία της έντασης βρίσκεται αλλού.
Τα δεδομένα δείχνουν ότι δεν είμαστε μόνοι σ’ αυτό τον αγώνα διαχείρισης της έντασης. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Gallup σε 97 χώρες, σχεδόν 1 στους 4 ανθρώπους δηλώνει ότι η τελευταία φορά που ένιωσε θυμό ήταν μόλις η προηγούμενη ημέρα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τα δεδομένα δείχνουν ότι δεν είμαστε μόνοι σ’ αυτό τον αγώνα διαχείρισης της έντασης. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Gallup σε 97 χώρες, σχεδόν 1 στους 4 ανθρώπους δηλώνει ότι η τελευταία φορά που ένιωσε θυμό ήταν μόλις η προηγούμενη ημέρα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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