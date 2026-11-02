Θυμώνετε με το παραμικρό; Τι να κάνετε όταν νιώθετε ότι θα «εκραγείτε» – 4 μυστικά από τους ειδικούς

Μια μικρή αφορμή αρκεί μερικές φορές για να χάσουμε την ψυχραιμία μας. Πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τον θυμό χωρίς να τον καταπιέζουμε; Οι ειδικοί προτείνουν τέσσερις πρακτικές στρατηγικές για τις στιγμές έντασης