Γιατί η περίοδος των αλλεργιών διαρκεί 2 εβδομάδες περισσότερο στην Ευρώπη
Γιατί η περίοδος των αλλεργιών διαρκεί 2 εβδομάδες περισσότερο στην Ευρώπη
Οι υψηλότερες θερμοκρασίες και οι αυξημένες συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα παρατείνουν την κυκλοφορία της γύρης στην ατμόσφαιρα και συνακόλουθα την περίοδο των αλλεργιών
Η κλιματική αλλαγή έχει επιμηκύνει την περίοδο της γύρης στο Ηνωμένο Βασίλειο και την ηπειρωτική Ευρώπη έως και δύο εβδομάδες από τη δεκαετία του 1990, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη, επιδεινώνοντας τα συμπτώματα αλλεργιών και επιβαρύνοντας τη δημόσια υγεία.
Η ανάλυση δείχνει ότι η περίοδος γύρης έχει επεκταθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, προσθέτοντας ενοχλήσεις όπως φαγούρα στα μάτια και καταρροή. Αν και το φαινόμενο δεν έχει την ένταση καταστροφών όπως οι πλημμύρες ή οι πυρκαγιές, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι αφορά δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους, οδηγώντας σε συνολική επιβάρυνση της υγείας σε μεγάλη κλίμακα.
Η ανάλυση δείχνει ότι η περίοδος γύρης έχει επεκταθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες, προσθέτοντας ενοχλήσεις όπως φαγούρα στα μάτια και καταρροή. Αν και το φαινόμενο δεν έχει την ένταση καταστροφών όπως οι πλημμύρες ή οι πυρκαγιές, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι αφορά δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους, οδηγώντας σε συνολική επιβάρυνση της υγείας σε μεγάλη κλίμακα.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
