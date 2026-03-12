Νέα προγράμματα υγείας με ουσιαστικές καλύψεις και προσιτό κόστος
Νέα προγράμματα υγείας με ουσιαστικές καλύψεις και προσιτό κόστος

Η ιδιωτική ασφάλιση Υγείας αλλάζει, προσφέροντας νέα προγράμματα με χαμηλότερα ασφάλιστρα, ευέλικτους όρους ένταξης και περισσότερες παροχές

Γιάννης Βερμισσώ
Μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες συνεχούς ανάπτυξης στην ελληνική αγορά, η ιδιωτική ασφάλιση Υγείας βρίσκεται σήμερα σε μια κρίσιμη καμπή. Εκατοντάδες χιλιάδες συμβόλαια αγοράστηκαν όλα αυτά τα χρόνια και πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα γνώρισαν στην πράξη τα οφέλη της ιδιωτικής κάλυψης, αξιοποιώντας τις παροχές των προγραμμάτων τους όταν το χρειάστηκαν.

Ωστόσο, οι σημερινές συνθήκες δείχνουν σημάδια «κορεσμού». Οι ασφαλισμένοι που διατηρούν επί σειρά ετών ένα πρόγραμμα Υγείας έχουν πλέον μεγαλώσει ηλικιακά και βρίσκονται αντιμέτωποι με αυξημένα ετήσια ασφάλιστρα. Πρόκειται για μια δύσκολη εξίσωση: σε μια περίοδο της ζωής όπου, λόγω ηλικίας, αυξάνονται οι πιθανότητες εμφάνισης προβλημάτων υγείας, αρκετοί καλούνται να αποφασίσουν εάν μπορούν να συνεχίσουν να πληρώνουν το πρόγραμμά τους.

