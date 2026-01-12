Μπροστά στην άνοια του συντρόφου άνδρες και γυναίκες αντιδρούν διαφορετικά
Μπροστά στην άνοια του συντρόφου άνδρες και γυναίκες αντιδρούν διαφορετικά
Μελέτη σε 620 ζευγάρια αποκαλύπτει πώς η γνωστική έκπτωση αλλάζει τη δυναμική της σχέσης και γιατί το φύλο του ατόμου που νοσεί παίζει καθοριστικό ρόλο
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία νέας αμερικανικής έρευνας που δείχνουν ότι η γνωστική έκπτωση επηρεάζει τον γάμο με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με το φύλο του συζύγου που νοσεί. Όταν ο άνδρας εμφανίζει άνοια ή ήπια γνωστική διαταραχή, οι γυναίκες αναφέρουν αυξημένη συζυγική πίεση. Όταν όμως η γυναίκα είναι εκείνη που νοσεί, οι άνδρες δηλώνουν ότι αισθάνονται λιγότερη πίεση μέσα στον γάμο.
Οι ερευνητές παρακολούθησαν 620 παντρεμένα ζευγάρια για διάστημα πέντε ετών και διαπίστωσαν ότι το ίδιο ακριβώς πρόβλημα υγείας μπορεί να βιώνεται εντελώς διαφορετικά μέσα στη σχέση, ανάλογα με το αν ο ασθενής σύζυγος είναι άνδρας ή γυναίκα.
Τι έδειξε η έρευνα
