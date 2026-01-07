Σάρκωμα: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για την επικίνδυνη νόσο – Η διαφορά του από το λίπωμα
Ένας χειρουργός ογκολόγος εξηγεί τις βασικές διαφορές ανάμεσα σε αυτές τις δύο καταστάσεις, τονίζοντας τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης
Η πρόσφατη είδηση για τον δήμαρχο του Αγίου Ευστρατίου, κ. Κώστα Σινάνη, που νοσεί με σάρκωμα φέρνει το επίκεντρο αυτή την επικίνδυνη νόσο. Κάθε αλλαγή που παρατηρούμε στο δέρμα μας είναι καλό να ελέγχεται και να μην αφήνεται στην τύχη της, συμβουλεύουν οι δερματολόγοι. Εκτός από τους σπίλους, που θα πρέπει να εξετάζονται ετησίως, υπάρχουν και άλλα δερματικά εξογκώματα που, ενώ μπορεί να φαίνονται αθώα, ενδέχεται να κρύβουν σοβαρούς κινδύνους.
Παρότι ορισμένες από αυτές τις αλλοιώσεις μπορεί στην αρχή να μοιάζουν μεταξύ τους, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι δεν έχουν την ίδια φύση ή επικινδυνότητα. Ένα εξόγκωμα μπορεί να είναι απλά ένα καλοήθες λίπωμα, ενώ ένα παρόμοιο στην όψη μπορεί να αποδειχθεί σάρκωμα, ένας σπάνιος αλλά επικίνδυνος καρκινικός όγκος. Ο Δρ. Matthew Doepker, χειρουργός ογκολόγος, εξηγεί τις βασικές διαφορές ανάμεσα σε αυτές τις δύο καταστάσεις, τονίζοντας τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης.
