Να γιατί ξυπνάμε λίγο πριν χτυπήσει το ξυπνητήρι – Πώς το βιολογικό ρολόι του οργανισμού «προβλέπει» την ώρα αφύπνισης
Δεν είναι σύμπτωση: Το σώμα «στήνει» το δικό του ξυπνητήρι και μας ξυπνά πριν χτυπήσει - Πότε είναι σημάδι κακής ποιότητας ύπνου και τι μπορούμε να κάνουμε
Σε πολλούς έχει συμβεί: το ξυπνητήρι είναι ρυθμισμένο για μια συγκεκριμένη ώρα, όμως ξυπνάμε λίγα λεπτά νωρίτερα, χωρίς θόρυβο ή εμφανές εξωτερικό ερέθισμα. Το φαινόμενο δεν είναι «μυστήριο» ούτε απαραίτητα σύμπτωση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, σχετίζεται με τον τρόπο που λειτουργεί το εσωτερικό βιολογικό ρολόι του οργανισμού, εξηγούν στο The Conversation, η Yaqoot Fatima, η Alexandra Metse και η Danielle Wilson από το University of the Sunshine Coast της Αυστραλίας.
Το «κεντρικό ρολόι» του εγκεφάλου
Η ρύθμιση του ύπνου και της αφύπνισης καθοδηγείται σε μεγάλο βαθμό από ένα μικρό σύμπλεγμα νευρώνων στον εγκέφαλο, που συχνά περιγράφεται ως το «κύριο ρολόι» του σώματος. Ο ρόλος του είναι (μεταξύ άλλων) να συγχρονίζει τον κιρκάδιο ρυθμό: τον φυσικό 24ωρο κύκλο που επηρεάζει την εγρήγορση, τη θερμοκρασία του σώματος, την όρεξη και άλλες βασικές λειτουργίες.
