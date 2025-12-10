Νοσοκομεία: Αντιδράσεις εργαζομένων σχετικά με τον προϋπολογισμό για τη Δημόσια Υγεία του 2026
Νοσοκομεία: Αντιδράσεις εργαζομένων σχετικά με τον προϋπολογισμό για τη Δημόσια Υγεία του 2026
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων εκφράζει έντονες επιφυλάξεις για τη χρηματοδότηση του ΕΣΥ το 2026, κάνοντας λόγο για υποχρηματοδότηση, ελλείψεις προσωπικού και αυξημένα βάρη στους πολίτες
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων, μέσα από ανακοίνωσή της, παίρνει θέση σχετικά με τον προϋπολογισμό για τη δημόσια υγεία του 2026.
Ακολουθεί αναλυτικά η τοποθέτησή της:
«Τοποθετούμαστε επί του προϋπολογισμού 2026 με απόλυτη υπευθυνότητα και επιχειρήματα χωρίς καταστροφολογία, χωρίς θριαμβολογίες. Η καταστροφολογία συκοφαντεί το ηρωικό εναπομείναν υγειονομικό προσωπικό που σε αντίξοες συνθήκες, με συνεχείς μετακινήσεις και εξαντλητικά ωράρια προσπαθεί να παρέχει ασφαλείς υπηρεσίες. Οι θριαμβολογίες της κυβέρνησης για την κατάσταση της Δημόσιας Υγείας είναι σαν περιφρόνηση της ταλαιπωρίας που υφίστανται οι πολίτες και στα χρήματα που αναγκάζονται να πληρώνουν από την τσέπη τους αναζητώντας υπηρεσίες υγείας εντός και εκτός ΕΣΥ.
