Ο ιός που ευθύνεται για 1.100 νέα περιστατικά καρκίνου και 443 θανάτους κάθε χρόνο στην Ελλάδα – Η ανάγκη του εμβολιασμού
Ο ιός που ευθύνεται για 1.100 νέα περιστατικά καρκίνου και 443 θανάτους κάθε χρόνο στην Ελλάδα – Η ανάγκη του εμβολιασμού
Ο ιός HPV είναι μία από τις κυριότερες αιτίες καρκίνου που μπορούν να προληφθούν. Όμως, στην Ελλάδα κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 1.100 νέα περιστατικά και 443 θάνατοι - Η ανάγκη για πρόληψη και δράση
Ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες καρκίνου που μπορούν να προληφθούν μέσω του εμβολιασμού.
Κι όμως, κάθε χρόνο στην Ελλάδα:
- 1.100 άνθρωποι διαγιγνώσκονται με HPV-σχετιζόμενους καρκίνους
- 443 χάνουν τη ζωή τους – σχεδόν ένας θάνατος την ημέρα
- Το 60% των θανάτων αφορά τον καρκίνο τραχήλου μήτρας
- Σημαντικό βάρος παρατηρείται και σε μορφές καρκίνου που πλήττουν και τους άνδρες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Κι όμως, κάθε χρόνο στην Ελλάδα:
- 1.100 άνθρωποι διαγιγνώσκονται με HPV-σχετιζόμενους καρκίνους
- 443 χάνουν τη ζωή τους – σχεδόν ένας θάνατος την ημέρα
- Το 60% των θανάτων αφορά τον καρκίνο τραχήλου μήτρας
- Σημαντικό βάρος παρατηρείται και σε μορφές καρκίνου που πλήττουν και τους άνδρες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα