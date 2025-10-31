Ο ιός που ευθύνεται για 1.100 νέα περιστατικά καρκίνου και 443 θανάτους κάθε χρόνο στην Ελλάδα – Η ανάγκη του εμβολιασμού

Ο ιός HPV είναι μία από τις κυριότερες αιτίες καρκίνου που μπορούν να προληφθούν. Όμως, στην Ελλάδα κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 1.100 νέα περιστατικά και 443 θάνατοι - Η ανάγκη για πρόληψη και δράση