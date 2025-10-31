Ο ιός που ευθύνεται για 1.100 νέα περιστατικά καρκίνου και 443 θανάτους κάθε χρόνο στην Ελλάδα – Η ανάγκη του εμβολιασμού
Ο ιός που ευθύνεται για 1.100 νέα περιστατικά καρκίνου και 443 θανάτους κάθε χρόνο στην Ελλάδα – Η ανάγκη του εμβολιασμού

Ο ιός HPV είναι μία από τις κυριότερες αιτίες καρκίνου που μπορούν να προληφθούν. Όμως, στην Ελλάδα κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 1.100 νέα περιστατικά και 443 θάνατοι - Η ανάγκη για πρόληψη και δράση

Ο ιός που ευθύνεται για 1.100 νέα περιστατικά καρκίνου και 443 θανάτους κάθε χρόνο στην Ελλάδα – Η ανάγκη του εμβολιασμού
Ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες καρκίνου που μπορούν να προληφθούν μέσω του εμβολιασμού.

Κι όμως, κάθε χρόνο στην Ελλάδα:

- 1.100 άνθρωποι διαγιγνώσκονται με HPV-σχετιζόμενους καρκίνους
- 443 χάνουν τη ζωή τους – σχεδόν ένας θάνατος την ημέρα
- Το 60% των θανάτων αφορά τον καρκίνο τραχήλου μήτρας
- Σημαντικό βάρος παρατηρείται και σε μορφές καρκίνου που πλήττουν και τους άνδρες.


