Η Ελληνίδα ερευνήτρια που ανοίγει τον δρόμο για θεραπεία του Αλτσχάιμερ με υπερήχους

Με την πρωτοποριακή χρήση υπερήχων, η ομάδα της καταφέρνει να διαπερνά τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και να ενεργοποιεί τα κύτταρα - «καθαριστές» του εγκεφάλου, ανοίγοντας τον δρόμο για μια μελλοντική θεραπεία της νόσου