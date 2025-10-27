Η Ελληνίδα ερευνήτρια που ανοίγει τον δρόμο για θεραπεία του Αλτσχάιμερ με υπερήχους
Η Ελληνίδα ερευνήτρια που ανοίγει τον δρόμο για θεραπεία του Αλτσχάιμερ με υπερήχους
Με την πρωτοποριακή χρήση υπερήχων, η ομάδα της καταφέρνει να διαπερνά τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και να ενεργοποιεί τα κύτταρα - «καθαριστές» του εγκεφάλου, ανοίγοντας τον δρόμο για μια μελλοντική θεραπεία της νόσου
Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι η πιο συχνή αιτία άνοιας, ευθυνόμενη για το 60–70% των περιστατικών. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας περισσότεροι από 50 εκατ. άνθρωποι ζουν με άνοια σε όλο τον κόσμο — και ο αριθμός αναμένεται να υπερτριπλασιαστεί έως το 2050. Στην Ελλάδα, πάνω από 160.000 άτομα πάσχουν ήδη από άνοια και άλλα 280.000 παρουσιάζουν ήπια νοητική διαταραχή. Αν υπολογιστούν και οι φροντιστές που στηρίζουν τους ασθενείς, τότε η νόσος επηρεάζει άμεσα περίπου ένα εκατ. Έλληνες.
Με βάση αυτά τα δεδομένα γίνεται αμέσως αντιληπτό γιατί η θεραπεία της νόσου αντιμετωπίζεται σαν το «Ιερό Δισκοπότηρο» της ιατρικής επιστήμης. Πρόκειται για μια αναζήτηση που συνδυάζει τη βαθιά κατανόηση του ανθρώπινου εγκεφάλου, την επιστημονική καινοτομία και την ελπίδα εκατομμυρίων οικογενειών παγκοσμίως.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Με βάση αυτά τα δεδομένα γίνεται αμέσως αντιληπτό γιατί η θεραπεία της νόσου αντιμετωπίζεται σαν το «Ιερό Δισκοπότηρο» της ιατρικής επιστήμης. Πρόκειται για μια αναζήτηση που συνδυάζει τη βαθιά κατανόηση του ανθρώπινου εγκεφάλου, την επιστημονική καινοτομία και την ελπίδα εκατομμυρίων οικογενειών παγκοσμίως.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα