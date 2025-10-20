Ψωρίαση: Δύο ασθενείς μιλούν για το προσωπικό τους ταξίδι με τη νόσο – Ποιο είναι το μήνυμά τους

Δύο ασθενείς με ψωρίαση μοιράζονται με το ygeiamou τις αγωνίες τους για το αποτύπωμα της νόσου στο δέρμα και τη ζωή τους, διαλύουν μύθους και παρανοήσεις, επιμένουν στη σημασία της ολιστικής αντιμετώπισης και υπογραμμίζουν τον σημαντικό ρόλο των συλλόγων ασθενών