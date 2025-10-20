Ψωρίαση: Δύο ασθενείς μιλούν για το προσωπικό τους ταξίδι με τη νόσο – Ποιο είναι το μήνυμά τους
Ψωρίαση: Δύο ασθενείς μιλούν για το προσωπικό τους ταξίδι με τη νόσο – Ποιο είναι το μήνυμά τους
Δύο ασθενείς με ψωρίαση μοιράζονται με το ygeiamou τις αγωνίες τους για το αποτύπωμα της νόσου στο δέρμα και τη ζωή τους, διαλύουν μύθους και παρανοήσεις, επιμένουν στη σημασία της ολιστικής αντιμετώπισης και υπογραμμίζουν τον σημαντικό ρόλο των συλλόγων ασθενών
Περίπου 300.000 Έλληνες πάσχουν από ψωρίαση, μία αυτοάνοση δερματική ασθένεια που συχνά συνοδεύεται από παρανοήσεις, όπως για παράδειγμα ότι είναι η ίδια ασθένεια με την ψώρα, ή που παραπέμπει λανθασμένα σε άλλες δερματικές παθήσεις, κυρίως στην ατοπική δερματίτιδα.
Εμφανίζεται με ερυθηματώδεις πλάκες, που καλύπτονται από παχιά αργυρόχροα λέπια. Μπορεί να εμφανιστούν παντού στο σώμα, όμως συχνότερα εντοπίζονται σε αγκώνες, γόνατα και τριχωτό κεφαλής.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Εμφανίζεται με ερυθηματώδεις πλάκες, που καλύπτονται από παχιά αργυρόχροα λέπια. Μπορεί να εμφανιστούν παντού στο σώμα, όμως συχνότερα εντοπίζονται σε αγκώνες, γόνατα και τριχωτό κεφαλής.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα