Απόλαυση, εκτόνωση, οικειότητα; Εσείς γιατί αναζητάτε το σεξ και τι σημαίνει αυτό για την προσωπικότητά σας
Κάνουμε σεξ για να εκτονωθούμε; Επειδή μας αρέσει και το απολαμβάνουμε; Για να «δέσουμε» τον σύντροφό μας; Έρευνα αποκαλύπτει όλους τους λόγους της ερωτικής συνεύρεσης και τι αποκαλύπτουν για την ψυχή μας
Το σεξ, ως μία από τις πιο βασικές μορφές οικειότητας και σύνδεσης μεταξύ ανθρώπων, αντανακλά πάντα με την ψυχολογία μας. Πίσω από την πράξη συχνά κρύβονται συναισθηματικές ανάγκες, φόβοι, επιθυμίες επικοινωνίας και μηχανισμοί αντιμετώπισης του στρες.
Μία πρόσφατη μελέτη, με τίτλο “Sex- and Age-Specific Patterns of Sexual Motivation in Relation to Emotion Regulation and Dyadic Coping” η οποία και δημοσιεύθηκε στο Journal of Sex & Marital Therapy, οι ερευνητές Norbert Meskó, Ádám Putz και Ferenc Kocsor εξετάζουν πώς οι λόγοι για τους οποίους επιλέγουμε το σεξ συνδέονται με τη διαχείριση συναισθημάτων και τον τρόπο που τα ζευγάρια «μάχονται» μαζί για τα όποια προβλήματα.
