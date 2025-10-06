Στα επείγοντα με ιδιωτική ασφάλιση: Πώς καλύπτεται ο ασφαλισμένος
Στα επείγοντα με ιδιωτική ασφάλιση: Πώς καλύπτεται ο ασφαλισμένος
Τι πρέπει να γνωρίζει ο ασφαλισμένος πριν βρεθεί στα επείγοντα ενός ιδιωτικού νοσοκομείου
Μπορεί να μην είναι συχνό, αλλά τυχαίνει και ίσως χρειάζεται ορισμένες φορές κάποιος που έχει ασφαλιστικό πρόγραμμα Υγείας να οδηγηθεί, είτε μόνος του από κάποιο σύμπτωμα που τον ανησυχεί, είτε με νοσοκομειακό, στα επείγοντα ενός ιδιωτικού νοσοκομείου.
Αυτός είναι και ένας βασικός λόγος για τον οποίο οι πολίτες επιλέγουν να ασφαλιστούν ιδιωτικά, ασχέτως εάν έχουν κοινωνική ασφάλιση. Δηλαδή, η άμεση παροχή βοήθειας σε κάτι επείγον ή σε κάτι πολύ σοβαρό, που δεν επιτρέπει καθυστερήσεις οι οποίες ενδεχομένως να παρατηρούνται στα δημόσια νοσοκομεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Αυτός είναι και ένας βασικός λόγος για τον οποίο οι πολίτες επιλέγουν να ασφαλιστούν ιδιωτικά, ασχέτως εάν έχουν κοινωνική ασφάλιση. Δηλαδή, η άμεση παροχή βοήθειας σε κάτι επείγον ή σε κάτι πολύ σοβαρό, που δεν επιτρέπει καθυστερήσεις οι οποίες ενδεχομένως να παρατηρούνται στα δημόσια νοσοκομεία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα