Στα επείγοντα με ιδιωτική ασφάλιση: Πώς καλύπτεται ο ασφαλισμένος

Τι πρέπει να γνωρίζει ο ασφαλισμένος πριν βρεθεί στα επείγοντα ενός ιδιωτικού νοσοκομείου

Γιάννης Βερμισσώ
Μπορεί να μην είναι συχνό, αλλά τυχαίνει και ίσως χρειάζεται ορισμένες φορές κάποιος που έχει ασφαλιστικό πρόγραμμα Υγείας να οδηγηθεί, είτε μόνος του από κάποιο σύμπτωμα που τον ανησυχεί, είτε με νοσοκομειακό, στα επείγοντα ενός ιδιωτικού νοσοκομείου.

Αυτός είναι και ένας βασικός λόγος για τον οποίο οι πολίτες επιλέγουν να ασφαλιστούν ιδιωτικά, ασχέτως εάν έχουν κοινωνική ασφάλιση. Δηλαδή, η άμεση παροχή βοήθειας σε κάτι επείγον ή σε κάτι πολύ σοβαρό, που δεν επιτρέπει καθυστερήσεις οι οποίες ενδεχομένως να παρατηρούνται στα δημόσια νοσοκομεία.

