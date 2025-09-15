Ποια είναι τα προγράμματα ασφάλισης που προστατεύουν ολοκληρωμένα τους πολίτες
YGEIAMOU.GR
Ιδιωτική ασφάλιση Νοσοκομεία

Ποια είναι τα προγράμματα ασφάλισης που προστατεύουν ολοκληρωμένα τους πολίτες

Τα απρόοπτα και οι φυσικές καταστροφές πλήττουν και την υγεία κι αυτό δεν αντιμετωπίζεται με ένα πρόγραμμα υγείας - Δείτε ποια άλλα ασφαλιστικά πακέτα θα πρέπει να αγοράσετε, για να εξασφαλίσετε συνολική κάλυψη

Ποια είναι τα προγράμματα ασφάλισης που προστατεύουν ολοκληρωμένα τους πολίτες
Γιάννης Βερμισσώ

Κυρίαρχος στόχος της ιδιωτικής ασφάλισης είναι να προστατεύει τους πολίτες από τους διάφορους κινδύνους της καθημερινότητας. Αυτούς που αναφύονται και ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιές, δυσμενείς συνέπειες και, για να αντιμετωπιστούν, θέλουν μεγάλο οικονομικό υπόβαθρο. Γι΄ αυτό και οι ασφαλιστικές εταιρείες αναπτύσσουν προγράμματα για την υγεία, τη ζωή, την περιουσία (κατοικία), τις ευθύνες επαγγέλματος και πολλά ακόμη, προκειμένου να στηρίξουν τους ασφαλισμένους τους να αντιμετωπίσουν κάτι απρόοπτο, σε όποιο επίπεδο της ζωής και αν συμβεί.

Τα προγράμματα αυτά είναι σαφώς πολύ πιο αναγκαία στη μεσαία και χαμηλή οικονομική τάξη, δηλαδή τους ανθρώπους οι οποίοι, σε κάποιο πρόβλημα, δε θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα οικονομικά για να αντιμετωπίσουν αυτό που τους έτυχε. Βέβαια, αυτό ισχύει και για τους επιχειρηματίες όπου, και πάλι, μετά από ένα καταστροφικό γεγονός (φωτιά, πλημμύρα, σεισμό), θέλουν χιλιάδες ή και εκατομμύρια ευρώ για να ξαναλειτουργήσουν, δηλαδή ποσά που, σε κάποιες περιπτώσεις, δεν μπορεί εύκολα να εξευρεθούν και να διατεθούν από τους ίδιους.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr

Γιάννης Βερμισσώ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης