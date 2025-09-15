Ποια είναι τα προγράμματα ασφάλισης που προστατεύουν ολοκληρωμένα τους πολίτες

Κυρίαρχος στόχος της ιδιωτικής ασφάλισης είναι να προστατεύει τους πολίτες από τους διάφορους κινδύνους της καθημερινότητας. Αυτούς που αναφύονται και ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιές, δυσμενείς συνέπειες και, για να αντιμετωπιστούν, θέλουν μεγάλο οικονομικό υπόβαθρο. Γι΄ αυτό και οι ασφαλιστικές εταιρείες αναπτύσσουν προγράμματα για την υγεία, τη ζωή, την περιουσία (κατοικία), τις ευθύνες επαγγέλματος και πολλά ακόμη, προκειμένου να στηρίξουν τους ασφαλισμένους τους να αντιμετωπίσουν κάτι απρόοπτο, σε όποιο επίπεδο της ζωής και αν συμβεί.

Τα προγράμματα αυτά είναι σαφώς πολύ πιο αναγκαία στη μεσαία και χαμηλή οικονομική τάξη, δηλαδή τους ανθρώπους οι οποίοι, σε κάποιο πρόβλημα, δε θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα οικονομικά για να αντιμετωπίσουν αυτό που τους έτυχε. Βέβαια, αυτό ισχύει και για τους επιχειρηματίες όπου, και πάλι, μετά από ένα καταστροφικό γεγονός (φωτιά, πλημμύρα, σεισμό), θέλουν χιλιάδες ή και εκατομμύρια ευρώ για να ξαναλειτουργήσουν, δηλαδή ποσά που, σε κάποιες περιπτώσεις, δεν μπορεί εύκολα να εξευρεθούν και να διατεθούν από τους ίδιους.



Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr