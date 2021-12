Διάθεση: Γιατί είναι τόσο πεσμένη μετά τα Χριστούγεννα – Πώς θα την ανεβάσουμε

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Παρά το εορταστικό κλίμα και τη χαρά των ημερών πολλοί άνθρωποι νιώθουν κακοδιάθετοι και πεσμένοι λίγο μετά τα Χριστούγεννα. Η ψυχολόγος Jolanta Burke λέκτορας του Τμήματος Ιατρικής και Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου RCSI (Royal College of Surgeons in Ireland) σε άρθρο της στο The Conversation προσπαθεί να εξηγήσει τους λόγους που πολλοί από εμάς είναι κακοδιάθετοι μετά τις γιορτές.Λέγοντας κακή διάθεση εννοείται ένα συχνά παροδικό ή λίγο πιο επίμονο συναίσθημα κενού, απελπισίας και περιπλάνησης χωρίς σκοπό. Η παροδικά κακή διάθεση συνήθως υποχωρεί μόνη της. Όταν όμως τα συμπτώματα που προαναφέρθηκαν επιμένουν για εβδομάδες ή και μήνες, τότε αν δεν αντιμετωπιστούν μπορεί να οδηγήσουν σε κατάθλιψη.Μια εξήγηση για αυτό το συναίσθημα σύμφωνα με την δρ Burke σχετίζεται με την στοχοθεσία. Όσο υπάρχουν στόχοι, λόγου χάρη όταν ο στόχος είναι η αναμονή των Χριστουγέννων με όλες τις προετοιμασίες και δραστηριότητες που αυτή συνεπάγεται, τότε τα θετικά συναισθήματα όπως ο ενθουσιασμός και η χαρά απογειώνονται.Το πρόβλημα με τους στόχους είναι ότι όταν αυτοί επιτευχθούν, μας αφήνουν με ένα αίσθημα κενού. Ο καλύτερος τρόπος να λυθεί αυτό τό πρόβλημα, όπως εξηγεί η δρ Burke είναι να θέσουμε νέους στόχους για την πρωτοχρονιά έτσι ώστε να κινητοποιηθούμε. Ωστόσο, οι στόχοι για τη νέα χρονιά δεν αρκούν για να αποδιώξουμε αυτό το αρνητικό συναίσθημα. Είναι σημαντικό να αρχίσουμε να προσέχουμε και το σώμα μας.Η ειδικός υπενθυμίζει ότι ένας λόγος που δεν αισθανόμαστε και τόσο καλά μετά τα Χριστούγεννα είναι το γεγονός ότι παραφάγαμε – κατά μέσο όσο στην εορταστική περίοδο παίρνουμε μισό κιλό. Η υπερφαγία σε συνδυασμό με την πρόσληψη βάρους αποτελούν δυο παράγοντες που επηρεάζουν τόσο το σώμα όσο και τη διάθεση. Η αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ (διπλάσια στις γιορτές) και η γενικότερη ανατροπή της φυσιολογικής ρουτίνας της καθημερινότητας είναι δυο ακόμη λόγοι που μας χαλούν τη διάθεση.Επομένως για να βελτιώσουμε τη διάθεσή μας μετά τα Χριστούγεννα είναι σημαντικό να καθιερώσουμε μια νέα πιο υγιεινή ρουτίνα. Ένα καλό πρώτο βήμα είναι να αποφύγουμε την κρεατοφαφία και να αυξήσουμε τα φρούτα και τα λαχανικά στη διατροφή μας. Σε συνδυασμό με τη μείωση των ποσοτήτων είναι βέβαιο ότι θα δούμε βελτίωση στο σώμα και τη διάθεση.Ένα ακόμη φαινόμενο που μπορεί να επηρεάζει τη διάθεσή μας είναι το γεγονός ότι οι διακοπές τελείωσαν και πρέπει να επιστρέψουμε στην εργασία μας, κατά τον ίδιο τρόπο που κάθε Δευτέρα ξεκινάμε την εβδομάδα με μισό χαμόγελο δεδομένου ότι τελείωσε η ξεκούραση του Σαββατοκύριακου.Η δρ Burke προτείνει μια άσκηση που ενισχύει την διάθεση – πρόκειται για την δραστηριότητα του «καλύτερου δυνατού εαυτού». Στο πλαίσιο της άσκησης προβάλετε την εικόνα του εαυτού σας στο μέλλον ακριβώς όπως επιθυμείτε να είστε. Με αυτή την άσκηση θα νιώσετε άμεσα μια αύξηση των θετικών συναισθημάτων. Οι έρευνες αποκαλύπτουν ότι όσοι ολοκληρώνουν αυτή την άσκηση επισκέπτονται λιγότερο συχνά τον γιατρό τους μετά από πέντε μήνες.Ανεξαρτήτως των λόγων που αισθάνεστε άσχημα μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων, αυτό που έχει σημασία είναι να αναγνωρίσετε τα συναισθήματά σας και να αποφασίσετε να κάνετε κάτι για να αισθανθείτε καλύτερα. Οι επιλογές είναι πολλές και εξαρτώνται από τις προτιμήσεις σας π.χ. άσκηση, καλύτερη διατροφή, προγραμματισμός, ακόμη και η απλή παραδοχή ότι δεν νιώθετε και πολύ καλά. Μην αισθάνεστε άσχημα, πολλοί άλλοι αισθάνονται όπως εσείς. Η διάθεσή σας θα φτιάξει – η επόμενη μέρα θα είναι καλύτερη!Διαβάστε περισσότερα στο