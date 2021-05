Πόσο μας αδυνατίζουν τα συμπληρώματα διατροφής; Έρευνα απαντά

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Εξαντλητικές δίαιτες, δίαιτες αποτοξίνωσης, διαλειμματική νηστεία, αποτοξίνωση με χυμούς… Ακόμα και συμπληρώματα αδυνατίσματος είμαστε διατεθειμένοι να λάβουμε έτσι ώστε να δούμε το νούμερο στη ζυγαριά να μικραίνει. Κάνουν όμως πραγματικά όσα υπόσχονται τα συμπληρώματα αδυνατίσματος; Τα διαθέσιμα στοιχεία των ερευνών μάλλον θα μας απογοητεύσουν υποστηρίζεται σε νέα επιστημονική επισκόπηση των διαθέσιμων ερευνών.Οι περισσότερες κλινικές μελέτες που εξετάσθηκαν έδειξαν ότι τα συμπληρώματα δεν φέρνουν την πολυπόθητη απώλεια βάρους σύμφωνα με την επικεφαλής ερευνήτρια Erica Bessell, διδακτορική φοιτήτρια του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Στις σπάνιες περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι έχασαν βάρος, η μείωση δεν ήταν αρκετή για να έχει θετικό αντίκτυπο στην υγεία τους. Η συγκεκριμένη αξιολόγηση ερευνών είναι και η πρώτη ολοκληρωμένη αξιολόγηση συμπληρωμάτων για το αδυνάτισμα εδώ και 16 χρόνια που συνδυάζει 121 κλινικές μελέτες σε περίπου 10 χιλιάδες ενήλικες. Τα αποτελέσματα δημοσεύτηκαν στο περιοδικό International Journal of Obesity and the Diabetes, Obesity & Metabolism προτού παρουσιαστούν στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Παχυσαρκίας.Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr