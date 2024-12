Κάντε το τεστ του ροζ ελέφαντα και δείτε τι αποκαλύπτει για την (α)φαντασία σας

«Πες σε κάποιον ότι δεν πρέπει να σκέφτεται έναν ροζ ελέφαντα και δεν θα μπορεί να βγάλει το θηρίο από το μυαλό του!». Επιλέγοντας αυτή τη φράση από το μυθιστόρημα «City in the Sky» του 1974, οι Derek Arnold και Loren N. Bouyer από το Πανεπιστήμιο του Queensland, Καθηγητής στη Σχολή Ψυχολογίας και υποψήφια διδάκτωρ Νευροεπιστημών αντίστοιχα, γράφουν στο The Conversation για τη διαταραχή της αφαντασίας, την αδυναμία, δηλαδή, του μυαλού κάποιων ανθρώπων να σχηματίσουν εικόνες που δεν βλέπουν.«Ορισμένοι άνθρωποι, όπως εμείς, έχουν αφαντασία, δεν μπορούν δηλαδή να κατασκευάσουν νοητές εικόνες. Έτσι, μας ξενίζει λίγο η ιδέα ότι οι άνθρωποι μπορούν να φανταστούν πράγματα που δεν υπάρχουν» σημειώνουν, παρουσιάζοντας ευρήματα μελέτης τους σχετικά με την εν λόγω αδυναμία, ένα «έλλειμμα», όπως χαρακτηρίζεται η κατάσταση.Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr