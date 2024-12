Η Αν Χάθαγουεϊ και ο Ντέιβ Μπατίστα θα πρωταγωνιστήσουν σε μια νέα κωμωδία δράσης

και ο Ντέιβ Μπατίστα θα πρωταγωνιστήσουν σε μια κωμωδία δράσης -προς το παρόν δεν έχει τίτλο- το σενάριο της οποίας υπογράφει ο Τζόναθαν Τρόπερ για την Amazon MGM Studios και την AGBO.Η ταινία είναι εμπνευσμένη από μια πραγματική ιστορία, στην οποία πράκτορες παρίσταναν ένα ζευγάρι για να διεισδύσουν σε παγκόσμιες εγκληματικές οργανώσεις. Η υπόθεση κορυφώθηκε με έναν σκηνοθετημένο γάμο στο Νιου Τζέρσεϊ.Η παραγωγή της ταινίας θα γίνει από τους διευθυντές της AGBO, Τζο και Άντονι Ρούσο, μαζί με τους Άντζελα Ρούσο-Οστό, Μάικλ Ντίσκο και Τρόπερ. Παραγωγοί είναι επίσης η Χάθαγουεϊ μέσω της εταιρείας Somewhere Pictures και ο Μπατίστα μέσω της εταιρείας Dogbone Entertainment.To σενάριο θα αναδιαμορφωθεί σε μια ιστορία αταίριαστων συνεργατών δύο μυστικών πρακτόρων του FBI με εντελώς διαφορετικό στιλ, που αναγκάζονται να προσποιηθούν ότι ζουν μαζί. Αρχικά, απεχθάνεται ο ένας τον άλλον, ωστόσο τα πράγματα θ' αλλάξουν...Ο Τρόπερ είναι ο συγγραφέας και σεναριογράφος των επιτυχημένων «This Is Where I Leave You» και «The Adam Project», ενώ πρόσφατα συνεργάστηκε με την Apple για το «The Corsair Code» με τον Κρις Χέμσγουορθ , την τηλεοπτική σειρά «Lucky» με την Άνια Τέιλορ-Τζόι για το Apple TV+, ενώ συνεργάζεται σε μια ταινία Star Wars με τον σκηνοθέτη του «Deadpool & Wolverine» Σον Λέβι. Έγραψε επίσης το σενάριο της ταινίας δράσης «The Wrecking Crew» της Amazon MGM, την οποία γυρίζει ο Μπατίστα με τον Τζέισον Μομόα, και τον Απρίλιο θα κυκλοφορήσει η σειρά του Apple TV+, «Your Friends & Neighbors» με τον Τζον Χαμ, στην οποία επίσης δούλεψε.: Shutterstock