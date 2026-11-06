Έκκληση Ζελένσκι στις ΗΠΑ για τους Patriot: Μην αναβάλλετε τις παραδόσεις, κάθε ημέρα μετράει, η Ρωσία σχεδιάζει νέες επιθέσεις

Έχουμε πλέον πληροφορίες από τις υπηρεσίες πληροφοριών ότι προετοιμάζεται νέα επίθεση, με στόχο τον ενεργειακό μας τομέα, τις γέφυρες στον Δνείπερο και τις πολιτικές υποδομές, ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε μήνυμά του