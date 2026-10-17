Δήμαρχος Παρισιού για τα επεισόδια: Τεράστια η έκταση των ζημιών, ολόκληροι δρόμοι καταστράφηκαν μεθοδικά
ΚΟΣΜΟΣ
Παρίσι Επεισόδια Γαλλία Διαδηλώσεις Εμανουέλ Γκρεγκουάρ

Δήμαρχος Παρισιού για τα επεισόδια: Τεράστια η έκταση των ζημιών, ολόκληροι δρόμοι καταστράφηκαν μεθοδικά

Όπως ανέφερε, εκτός από τα καταστήματα που υπέστησαν καταστροφές και λεηλατήθηκαν, σοβαρές φθορές έχουν καταγραφεί σε δημόσιους χώρους, αλλά και σε μνημεία της γαλλικής πρωτεύουσας

Δήμαρχος Παρισιού για τα επεισόδια: Τεράστια η έκταση των ζημιών, ολόκληροι δρόμοι καταστράφηκαν μεθοδικά
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Την έκταση των καταστροφών που έχουν προκαλέσει τα βίαια επεισόδια και οι λεηλασίες το Σάββατο (17/10) στο Παρίσι περιέγραψε ο δήμαρχος της γαλλικής πρωτεύουσας, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, εκτιμώντας ότι ο απολογισμός των ζημιών θα είναι ιδιαίτερα βαρύς.

Μιλώντας στο Franceinfo TV, εμφανίστηκε έντονα οργισμένος για τις εικόνες καταστροφής στην πόλη, κάνοντας λόγο για ζημιές «τεράστιας έκτασης». Όπως ανέφερε, εκτός από τα καταστήματα που υπέστησαν καταστροφές και λεηλατήθηκαν, σοβαρές φθορές έχουν καταγραφεί σε δημόσιους χώρους, αλλά και σε μνημεία της γαλλικής πρωτεύουσας.

«Ολόκληροι δρόμοι καταστράφηκαν μεθοδικά», δήλωσε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την κατάσταση που άφησαν πίσω τους τα επεισόδια.

Ο δήμαρχος του Παρισιού υπογράμμισε ότι πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση ανάμεσα στο «κοινωνικό κίνημα» και στους «ταραξίες», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να επιδείξει «καμία επιείκεια» απέναντι σε όσους ευθύνονται για τις καταστροφές.
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