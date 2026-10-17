Δήμαρχος Παρισιού για τα επεισόδια: Τεράστια η έκταση των ζημιών, ολόκληροι δρόμοι καταστράφηκαν μεθοδικά

Όπως ανέφερε, εκτός από τα καταστήματα που υπέστησαν καταστροφές και λεηλατήθηκαν, σοβαρές φθορές έχουν καταγραφεί σε δημόσιους χώρους, αλλά και σε μνημεία της γαλλικής πρωτεύουσας