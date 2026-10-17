Δέκα «κλικ» από το ξέσπασμα βίας στο Παρίσι: Έκαψαν αυτοκίνητα, λεηλάτησαν καταστήματα, έσπασαν βιτρίνες
Δέκα «κλικ» από το ξέσπασμα βίας στο Παρίσι: Έκαψαν αυτοκίνητα, λεηλάτησαν καταστήματα, έσπασαν βιτρίνες
Εκτεταμένες ζημιές σε αρκετές περιοχές της γαλλικής πρωτεύουσας, με επίκεντρο την πλατεία Δημοκρατίας, όπου ομάδες κουκουλοφόρων έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων και αφαίρεσαν προϊόντα
Εικόνες εκτεταμένων καταστροφών άφησαν πίσω τους τα βίαια επεισόδια που ξέσπασαν το Σάββατο (17/10) στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια των μαζικών κινητοποιήσεων κατά της ακρίβειας και σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους μαθητές που διαμαρτύρονται για τις συνθήκες στην εκπαίδευση.
Καμένα αυτοκίνητα, λεηλατημένα καταστήματα και κατεστραμμένες βιτρίνες συνθέτουν την εικόνα σε περιοχές της γαλλικής πρωτεύουσας, όπου ομάδες διαδηλωτών συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού, επιχειρώντας να διαλύσει τους συγκεντρωμένους και να περιορίσει τα επεισόδια.
Εκτεταμένες ζημιές καταγράφηκαν σε αρκετές περιοχές του Παρισιού, με επίκεντρο την πλατεία Δημοκρατίας, όπου ομάδες κουκουλοφόρων έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων και αφαίρεσαν προϊόντα. Σύμφωνα με το γαλλικό TF1, μεταξύ των επιχειρήσεων που λεηλατήθηκαν βρίσκονται καταστήματα κινητής τηλεφωνίας, καλλυντικών και αθλητικών ειδών, ενώ ανάλογα περιστατικά σημειώθηκαν στη συνοικία Strasbourg-Saint-Denis (10ο διαμέρισμα) και και στη λεωφόρο des Capucines (2ο και 9ο διαμέρισμα).
Οι καταστροφές προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του δημάρχου του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, ο οποίος έκανε λόγο για ζημιές τεράστιας έκτασης σε εμπορικά καταστήματα, δημόσιους χώρους και μνημεία της πόλης.
«Ολόκληροι δρόμοι καταστράφηκαν μεθοδικά», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Franceinfo, εκτιμώντας ότι ο τελικός απολογισμός των ζημιών θα είναι ιδιαίτερα βαρύς.
Σημειώνεται ότι στους 550.000 ανήλθε ο αριθμός των διαδηλωτών που συμμετείχαν στις μαζικές κινητοποιήσεις του Σαββάτου (17/10) σε ολόκληρη τη Γαλλία, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Λοράν Νούνιες. Από αυτούς, περίπου 110.000 συγκεντρώθηκαν.
Καμένα αυτοκίνητα, λεηλατημένα καταστήματα και κατεστραμμένες βιτρίνες συνθέτουν την εικόνα σε περιοχές της γαλλικής πρωτεύουσας, όπου ομάδες διαδηλωτών συγκρούστηκαν με τις αστυνομικές δυνάμεις. Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού, επιχειρώντας να διαλύσει τους συγκεντρωμένους και να περιορίσει τα επεισόδια.
Εκτεταμένες ζημιές καταγράφηκαν σε αρκετές περιοχές του Παρισιού, με επίκεντρο την πλατεία Δημοκρατίας, όπου ομάδες κουκουλοφόρων έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων και αφαίρεσαν προϊόντα. Σύμφωνα με το γαλλικό TF1, μεταξύ των επιχειρήσεων που λεηλατήθηκαν βρίσκονται καταστήματα κινητής τηλεφωνίας, καλλυντικών και αθλητικών ειδών, ενώ ανάλογα περιστατικά σημειώθηκαν στη συνοικία Strasbourg-Saint-Denis (10ο διαμέρισμα) και και στη λεωφόρο des Capucines (2ο και 9ο διαμέρισμα).
Οι καταστροφές προκάλεσαν την έντονη αντίδραση του δημάρχου του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, ο οποίος έκανε λόγο για ζημιές τεράστιας έκτασης σε εμπορικά καταστήματα, δημόσιους χώρους και μνημεία της πόλης.
«Ολόκληροι δρόμοι καταστράφηκαν μεθοδικά», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Franceinfo, εκτιμώντας ότι ο τελικός απολογισμός των ζημιών θα είναι ιδιαίτερα βαρύς.
Σημειώνεται ότι στους 550.000 ανήλθε ο αριθμός των διαδηλωτών που συμμετείχαν στις μαζικές κινητοποιήσεις του Σαββάτου (17/10) σε ολόκληρη τη Γαλλία, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Λοράν Νούνιες. Από αυτούς, περίπου 110.000 συγκεντρώθηκαν.
Φωτογραφίες: Reuters, EPA
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