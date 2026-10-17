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Συναγερμός για σεισμό 9,9 Ρίχτερ στην Ιαπωνία από λάθος της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ζητούν συγγνώμη οι Αρχές
Συναγερμός για σεισμό 9,9 Ρίχτερ στην Ιαπωνία από λάθος της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ζητούν συγγνώμη οι Αρχές
Η προειδοποίηση ενεργοποίησε συναγερμούς σε εκατομμύρια κινητά τηλέφωνα και προκάλεσε προβλήματα στις συγκοινωνίες – Ο σεισμός ήταν τελικά μεγέθους 6,9 βαθμών
Αναστάτωση προκλήθηκε στην Ιαπωνία, όταν η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας εξέδωσε κατά λάθος προειδοποίηση για σεισμό μεγέθους 9,9 βαθμών, ενεργοποιώντας συναγερμούς έκτακτης ανάγκης σε εκατομμύρια κινητά τηλέφωνα. Η λανθασμένη ειδοποίηση ανακλήθηκε λίγα λεπτά αργότερα, με τις αρμόδιες Αρχές να ζητούν δημόσια συγγνώμη για την ανησυχία και τα προβλήματα που προκλήθηκαν.
Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή (16/10), όταν η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας (JMA) ανακοίνωσε αρχικά ότι είχε καταγραφεί ισχυρότατη σεισμική δόνηση μεγέθους 9,9 βαθμών κοντά στα νησιά Κουρίλες, τα οποία είναι γνωστά στην Ιαπωνία ως Νησιά Τσισίμα.
Ωστόσο, η αρχική εκτίμηση αποδείχθηκε λανθασμένη. Λίγο αργότερα, η υπηρεσία προχώρησε σε διόρθωση, διευκρινίζοντας ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 6,9 βαθμών και σημειώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι κοντά στη χερσόνησο Καμτσάτκα της Ρωσίας, σε εστιακό βάθος περίπου 160 χιλιομέτρων.
Ειδικότερα, το σύστημα βασίστηκε στην εσφαλμένη εκτίμηση ότι το επίκεντρο βρισκόταν περίπου 680 χιλιόμετρα πιο μακριά από την Ιαπωνία σε σχέση με την πραγματική του θέση. Η λανθασμένη αυτή παραδοχή επηρέασε τον υπολογισμό του μεγέθους της σεισμικής δόνησης, με αποτέλεσμα να εκδοθεί η προειδοποίηση για σεισμό 9,9 βαθμών.
Παρότι η ειδοποίηση διορθώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά και δεν καταγράφηκαν εκτεταμένα φαινόμενα πανικού, η ενεργοποίηση του συστήματος έκτακτης ανάγκης προκάλεσε προσωρινές διαταραχές στις δημόσιες συγκοινωνίες.
«Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη για τη σημαντική ταλαιπωρία και ανησυχία που προκλήθηκε στο κοινό», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αξιωματούχος της υπηρεσίας, Σίνια Τσουκάντα.
Το περιστατικό ανέδειξε τη σημασία της ακρίβειας των αυτοματοποιημένων συστημάτων σεισμικής προειδοποίησης, τα οποία στην Ιαπωνία αποτελούν βασικό μηχανισμό προστασίας του πληθυσμού σε περιπτώσεις ισχυρών σεισμικών δονήσεων.
Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή (16/10), όταν η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας (JMA) ανακοίνωσε αρχικά ότι είχε καταγραφεί ισχυρότατη σεισμική δόνηση μεγέθους 9,9 βαθμών κοντά στα νησιά Κουρίλες, τα οποία είναι γνωστά στην Ιαπωνία ως Νησιά Τσισίμα.
Ωστόσο, η αρχική εκτίμηση αποδείχθηκε λανθασμένη. Λίγο αργότερα, η υπηρεσία προχώρησε σε διόρθωση, διευκρινίζοντας ότι ο σεισμός είχε μέγεθος 6,9 βαθμών και σημειώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι κοντά στη χερσόνησο Καμτσάτκα της Ρωσίας, σε εστιακό βάθος περίπου 160 χιλιομέτρων.
Το λάθος που προκάλεσε τον συναγερμόΣύμφωνα με τις εξηγήσεις της ιαπωνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το πρόβλημα προέκυψε κατά τον υπολογισμό της θέσης του επίκεντρου.
Ειδικότερα, το σύστημα βασίστηκε στην εσφαλμένη εκτίμηση ότι το επίκεντρο βρισκόταν περίπου 680 χιλιόμετρα πιο μακριά από την Ιαπωνία σε σχέση με την πραγματική του θέση. Η λανθασμένη αυτή παραδοχή επηρέασε τον υπολογισμό του μεγέθους της σεισμικής δόνησης, με αποτέλεσμα να εκδοθεί η προειδοποίηση για σεισμό 9,9 βαθμών.
Παρότι η ειδοποίηση διορθώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά και δεν καταγράφηκαν εκτεταμένα φαινόμενα πανικού, η ενεργοποίηση του συστήματος έκτακτης ανάγκης προκάλεσε προσωρινές διαταραχές στις δημόσιες συγκοινωνίες.
Η συγγνώμη της Μετεωρολογικής ΥπηρεσίαςΜετά το περιστατικό, η JMA προχώρησε σε δημόσια απολογία, αναγνωρίζοντας την αναστάτωση που προκάλεσε η εσφαλμένη προειδοποίηση.
«Ζητούμε ειλικρινά συγγνώμη για τη σημαντική ταλαιπωρία και ανησυχία που προκλήθηκε στο κοινό», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αξιωματούχος της υπηρεσίας, Σίνια Τσουκάντα.
Το περιστατικό ανέδειξε τη σημασία της ακρίβειας των αυτοματοποιημένων συστημάτων σεισμικής προειδοποίησης, τα οποία στην Ιαπωνία αποτελούν βασικό μηχανισμό προστασίας του πληθυσμού σε περιπτώσεις ισχυρών σεισμικών δονήσεων.
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