Μία νεκρή και δύο σοβαρά τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι 72χρονου σε γηροκομείο στη Γερμανία

Μεγάλη κινητοποίηση αστυνομίας και διασωστών στο Όλφεν – Δύο ελικόπτερα στο σημείο, άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα





Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ως δράστης φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί ένας 72χρονος τρόφιμος του ιδρύματος, ο οποίος συνελήφθη χωρίς να προβάλει αντίσταση. Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες και τα κίνητρα της επίθεσης.







Σύμφωνα με δημοσιεύματα γερμανικών μέσων ενημέρωσης, η κινητοποίηση των αρχών άρχισε περίπου στις 20:39 τοπική ώρα, όταν αναφέρθηκε ότι αρκετοί άνθρωποι είχαν τραυματιστεί σε επίθεση μέσα στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων.



Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ της περιοχής, ενώ δύο ελικόπτερα διάσωσης προσγειώθηκαν κοντά στο ίδρυμα, προκειμένου να συνδράμουν στη μεταφορά των τραυματιών.







Ο 72χρονος φερόμενος ως δράστης και η σύλληψή του Σύμφωνα με πληροφορίες της γερμανικής εφημερίδας Bild, πίσω από την επίθεση φέρεται να βρίσκεται ένας 72χρονος που διέμενε στο γηροκομείο.



Ο ηλικιωμένος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε αρκετά άτομα, ενώ το δημοσίευμα αναφέρει ότι ενδέχεται να δέχθηκαν επίθεση συνολικά τέσσερις άνθρωποι.



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Κατά την ίδια πηγή, μετά την επίθεση ο 72χρονος επέστρεψε στο δωμάτιό του, όπου τον εντόπισαν οι αστυνομικοί και τον συνέλαβαν χωρίς να προβάλει αντίσταση.



Οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τις κινήσεις του φερόμενου ως δράστη δεν είχαν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από τις αρμόδιες αρχές κατά τη δημοσίευση των αρχικών πληροφοριών.



Σε κρίσιμη κατάσταση ένας από τους τραυματίες Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση της υγείας ενός από τους δύο σοβαρά τραυματίες, καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία, η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.



Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά, ο ένας εκ των οποίων νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, έπειτα από επίθεση με μαχαίρι σε γηροκομείο στην πόλη Όλφεν της Γερμανίας , το βράδυ της Παρασκευής (16/10).Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ως δράστης φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί ένας 72χρονος τρόφιμος του ιδρύματος, ο οποίος συνελήφθη χωρίς να προβάλει αντίσταση. Το περιστατικό προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ενώ οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες και τα κίνητρα της επίθεσης.Η επίθεση σημειώθηκε στο γηροκομείο St. Vitus Stift, στην πόλη Όλφεν, η οποία βρίσκεται στην περιφέρεια Κόεσφελντ, κοντά στο Ντόρτμουντ.Σύμφωνα με δημοσιεύματα γερμανικών μέσων ενημέρωσης, η κινητοποίηση των αρχών άρχισε περίπου στις 20:39 τοπική ώρα, όταν αναφέρθηκε ότι αρκετοί άνθρωποι είχαν τραυματιστεί σε επίθεση μέσα στη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων.Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ της περιοχής, ενώ δύο ελικόπτερα διάσωσης προσγειώθηκαν κοντά στο ίδρυμα, προκειμένου να συνδράμουν στη μεταφορά των τραυματιών.Η αστυνομία του Μίνστερ επιβεβαίωσε ότι ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη υπέστησαν σοβαρά τραύματα, με τις προσπάθειες των διασωστών να επικεντρώνονται αρχικά στην παροχή επείγουσας ιατρικής βοήθειας.Σύμφωνα με πληροφορίες της γερμανικής εφημερίδας Bild, πίσω από την επίθεση φέρεται να βρίσκεται ένας 72χρονος που διέμενε στο γηροκομείο.Ο ηλικιωμένος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι σε αρκετά άτομα, ενώ το δημοσίευμα αναφέρει ότι ενδέχεται να δέχθηκαν επίθεση συνολικά τέσσερις άνθρωποι.Ωστόσο, η αστυνομία επιβεβαίωσε αρχικά μόνο έναν θάνατο και δύο σοβαρούς τραυματισμούς, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τυχόν άλλα θύματα.Κατά την ίδια πηγή, μετά την επίθεση ο 72χρονος επέστρεψε στο δωμάτιό του, όπου τον εντόπισαν οι αστυνομικοί και τον συνέλαβαν χωρίς να προβάλει αντίσταση.Οι συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τις κινήσεις του φερόμενου ως δράστη δεν είχαν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από τις αρμόδιες αρχές κατά τη δημοσίευση των αρχικών πληροφοριών.Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση της υγείας ενός από τους δύο σοβαρά τραυματίες, καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία, η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.

Γερμανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένας άνδρας μεταφέρθηκε με ελικόπτερο διάσωσης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Μίνστερ.



Δεν είχε, ωστόσο, επιβεβαιωθεί επισήμως εάν πρόκειται για το θύμα που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.



Παράλληλα, κατά την αρχική ενημέρωση δεν είχαν δοθεί επίσημα στοιχεία για την ηλικία και την ταυτότητα των θυμάτων.



Άγνωστα τα κίνητρα – Συνεχίζονται οι έρευνες Οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη στο γηροκομείο και ποιοι λόγοι οδήγησαν τον 72χρονο στην επίθεση.



Μέχρι στιγμής, τα κίνητρα παραμένουν αδιευκρίνιστα, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τις σχέσεις που ενδεχομένως διατηρούσε ο φερόμενος ως δράστης με τα θύματα.



Εκπρόσωπος της αστυνομίας του Μίνστερ διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για την ασφάλεια των πολιτών.



Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει ακόμη πλήρη στοιχεία για την ακριβή εξέλιξη της επίθεσης και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε.